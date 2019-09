Jongeren zien bijbaantje in horeca of winkel niet meer zitten: ‘Die lange dagen werden mij teveel’

Britse postbode levert pakketje 1 minuut te laat, en wordt na 28 jaar dienst ontslagen

23 september Robert Lockyer was 28 jaar postbode bij de Britse Royal Mail in Kent toen hij vorig jaar de laan uit werd gestuurd. Dit omdat hij één minuut te laat was om een bijzondere bestelling af te leveren, meldt The Sun.