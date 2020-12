Justin (23) heeft 18.000 euro schuld: ‘Ik werd panisch van incasso’s’

Geld & Geluk Broeder Malachias woont al 38 jaar in een klooster: ‘Monniken hebben geen privébezit­tin­gen’

21 december In deze rubriek vragen we lezers naar hun relatie tussen Geld en Geluk. Broeder Malachias woont sinds 38 jaar in een klooster. ,,Wij leven in beslotenheid en komen nauwelijks in contact met anderen.’’