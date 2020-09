KLM helpt personeel met carrièreswitch naar de zorg

Stewardessen en pursers uit het hele land kunnen bij zorgcentrum De Rijnhoven in Harmelen en bij twee andere instellingen van koepelorganisatie Actiz, in Amsterdam en Haarlem, kennismaken met werken in de zorg. In kleine groepen speeddaten ze met medewerkers. Ze krijgen uitleg over het werk zelf, de overstapmogelijkheden en ze krijgen zoveel mogelijk antwoord op al hun vragen.