Koningin Máxima maakt winnaars Koning Willem I prijs bekend

Oscars' Nederlands bedrijfslevenCSU Groep BV, de grootste facilitaire dienstverlener van Nederland gevestigd in Uden, is door de jury onder erevoorzitterschap van Hare Majesteit koningin Máxima tot winnaar gekozen van de Koning Willem I Prijs 2020 in de categorie Grootbedrijf.

De Koning Willem I Prijs in de categorie MKB gaat naar specialist in productiefaciliteiten voor verpakkingen van radioactieve geneesmiddelen Von Gahlen Nederland BV. De Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap ging naar Gulpener Bierbrouwerij BV.

De prijzen werden woensdagavond 25 november 2020 in aanwezigheid van Hare Majesteit koningin Máxima uitgereikt door voorzitter van de Koning Willem I Prijs en president van De Nederlandsche Bank, de heer Klaas Knot. Het evenement was voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de prijs vanwege covid-19 via een livestream te volgen vanuit de Beurs van Berlage in Amsterdam.

,,Het zijn door covid-19 voor veel Nederlandse bedrijven moeilijke tijden. Toch zien we dat het Nederlandse bedrijfsleven ook onder deze omstandigheden veel veerkracht toont en dat geldt dit jaar in het bijzonder voor de winnaars van de Koning Willem I Prijzen”, aldus DNB-president Knot, voorzitter van de Koning Willem I Stichting. ,,Het zijn inspirerende en excellente ondernemingen met veel innovatief vermogen waar Nederland heel trots op kan zijn.”

De Koning Willem I Prijs is de meest prestigieuze ondernemingsprijs van Nederland. Deze ‘Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven’ wordt tweejaarlijks toegekend aan een Grootbedrijf, een MKB-onderneming en aan een onderneming met een scherpe focus op Duurzaam Ondernemerschap. De jury van de Koning Willem I Prijs bestaat uit vooraanstaande ondernemers en deskundigen uit het Nederlands bedrijfsleven. Hare Majesteit koningin Máxima is erevoorzitter van de Koning Willem I Stichting.

Grootbedrijf

Winnaar in de categorie Grootbedrijf is facilitair dienstverlener CSU Groep BV. Het bedrijf met de hoofdzetel in Uden is de nummer 1 in facilitaire dienstverlening met 16.000 werknemers verdeeld over 11.000 locaties in 11 sectoren. Tijdens de coronacrisis toonde CSU Groep BV ,,unieke wendbaarheid”, aldus de jury van de Koning Willem I Prijs. ,,De zorg voor de werknemers is bijzonder opvallend en meermaals beloond met certificaten als ‘TOP Employer Nederland’. Met behulp van virtual reality trainingen weet het landelijke schoonmaakbedrijf op innovatieve wijze om te gaan met crisissituaties.”

MKB

In de categorie MKB ontving Von Gahlen Nederland BV de Koning Willem I Prijs. ,,Von Gahlen bouwt wereldwijd specialistische productiefaciliteiten voor verpakkingen van radioactieve geneesmiddelen. Zo vormen zij een belangrijke schakel in de medische keten van radioactieve straling en de bescherming van medische professionals”, aldus de jury. ,,Von Gahlen toont moed, innovatie en hart voor de medemens.”

Plaquette voor duurzaam ondernemerschap

Gulpener Bierbrouwerij BV wint de Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2020. ,,Gulpener Bierbrouwerij staat voor duurzaamheid, ambitie en eerlijkheid en maakt deze visie waar door klimaatneutraal bier te produceren binnen hun familiebedrijf”, stelt de jury. ,,Dankzij het open-source businessmodel worden bedrijven wereldwijd geïnspireerd om mee te liften met Gulpener’s succes op het gebied van duurzaamheid.”

In het bestuur van de Koning Willem I Stichting zitten bestuurders met een grote betrokkenheid bij het bedrijfsleven. Koningin Máxima is erevoorzitter. Doel van de stichting is onder meer om het belang van goed en gezond ondernemerschap voor de Nederlandse welvaart te benadrukken, en aandacht te genereren voor positieve ontwikkelingen in de Nederlandse economie.

