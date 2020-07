Koolmees: veel pensioenen zullen komende jaren nog niet stijgen

Rechter stelt KLM in gelijk, werknemers met langer dienstver­band mogen wél ontslagen worden

30 juni KLM hoeft bij de aanstaande reorganisatieplannen niet het nieuwste personeel als eerste de deur te wijzen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten in een kort geding dat was aangespannen door de VNC, de vakbond voor cabinepersoneel.