Koos (31) is kunstexpert bij Catawiki: ‘Te gek om de kunstmarkt van alle kanten te zien'

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: kunstexpert Koos Weel (31) van online verkoopplatform Catawiki.

Wat doe je precies?

,,Ik stuur als senior category lead een team van 23 kunstexperts aan. We zijn elke dag bezig met het beoordelen van ingebrachte kunstwerken uit de klassieke en moderne kunst. Ik houd me vooral bezig met de strategische kant van het werk: uitzoeken waar ons publiek zit en waar ze naar op zoek zijn. Bij Catawiki hebben we enorm veel data verzameld van veilingen tot nu toe. Zo weten we precies wat ons publiek wil, welke werken populair zijn en welke niet. Conventionele veilinghuizen laten zich meer leiden door wat galeries en musea zeggen. Wij doen het juist omgekeerd: we laten ons leiden door het publiek.”



Welke kunst is nu populair?

,,Street art is op dit moment een van de meest populaire kunstmarkten. Maar we zien ook dat klassieke kunst populairder wordt. Steeds meer mensen zijn geïnteresseerd in de kunst uit de 17e, 18e en 19e eeuw. Over die laatste twee eeuwen is meer bekend, dus die zijn voor ons makkelijker te checken. Dat is fijn want we willen het publiek zoveel mogelijk informatie geven over de kunstwerken.”



Hoe doen jullie dat?

,,We controleren de kunstwerken digitaal. De experts van Catawiki gebruiken de ervaring in hun specifieke sector om deze afweging te maken en wijzen meer dan een miljoen objecten per jaar af. Maar het is soms best een uitdaging om na te gaan of de gedeelde informatie klopt. Maar we vragen altijd om een provenance. Die geeft de herkomst aan, de geschiedenis van het werk, of het is aangekocht, of er al eerder historisch onderzoek naar is gedaan en of het ooit al onderdeel is geweest van een expositie. Dat helpt ons bij het vormen van een beeld.”



Quote We controle­ren de kunstwer­ken digitaal. Maar het is soms best een uitdaging om na te gaan de gedeelde informatie klopt

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Ik heb contact met musea, galeries, kunstverzamelaars, kunstenaars, verkopers, kopers. Het is te gek om de kunstmarkt van alle kanten te zien en ook echt contact te hebben met bekende streetart-kunstenaars. Ook vind ik het een avontuur om het verhaal en de geschiedenis van een kunstwerk te achterhalen. Familieleden die een kunstcollectie uit een erfenis overnemen weten vaak niet veel over de kunstwerken. Die ontdekken dan via ons dat het gaat om een superhoge kwaliteit kunst. Dat is voor de familie niet alleen leuk vanwege de opbrengst, maar ook omdat ze zo meer leren over bijvoorbeeld hun vader.”



Is je werk ook weleens stressvol?

,,De grootste zorg van elke kunsthandelaar is het maken van een fout. Wij moeten op zoveel details letten en dat geeft soms wel wat stress, zeker als je wekelijks vele kunstwerken voorbij ziet komen. Als er twijfel bestaat over de juistheid van de informatie die een verkoper deelt over een kunstobject, zoeken wij dat meteen uit en nemen serieuze stappen als blijkt dat de verkoper een fraudeur is. Zodat de koper niet de dupe wordt. Natuurlijk is fouten maken menselijk. In het geval dat dit gebeurt, werken we samen met het team aan een oplossing. Uiteindelijk is het de kunst om dan weer alle neuzen dezelfde kant op te krijgen en een passende oplossing te vinden.”



Welk effect heeft de coronacrisis op jullie werk gehad?

,,In Nederland heeft de kunst- en cultuursector het heel zwaar sinds de coronacrisis. Maar bij ons is er juist een toename in activiteit sinds de coronacrisis. Veel kunstenaars melden zich nu bij ons aan want wij zijn een van de weinige kanalen waarop ze hun werk nog aan een wereldwijd publiek kunnen laten zien. Het publiek is ook actiever geworden. Omdat mensen aan het begin van de crisis niet meer op vakantie konden, zijn ze meer gaan investeren in hun huis en meer geld gaan uitgeven aan kunst.’’



Zie je jezelf de komende jaren nog bij Catawiki werken?

,,Catawiki speelt in op een markt die de toekomst heeft: de digitale kunstmarkt. Ik heb het nu heel goed naar mijn zin bij Catawiki en ik weet wel zeker dat ik de komende jaren in deze markt blijf werken.”



Quote Omdat mensen aan het begin van de crisis niet meer op vakantie konden, zijn ze meer geld gaan uitgeven aan kunst

Enthousiast geworden over het werk van Koos?



Je kunt zijn collega worden. Bij Catawiki zoeken ze een Expert Classical Art met kennis van Nederlandse en Belgische klassiek kunst.



Een andere functie, maar net zo interessant. Veilinghuis De Eland in Amsterdam zoekt een Algemeen Taxateur die inboedels taxeert voor de veilingen.



Graag in de kunstwereld werken? Als je ervaring hebt met Oude Kunst, dan kun je bij het Noordbrabants Museum in Den Bosch aan de slag als Conservator.

Een netwerk nodig voor de zoektocht naar je nieuwe baan? Coach Charlotte van 't Wout geeft tips:

Op de hoogte blijven van vacatures voor kunstexperts?