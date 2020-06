Kwart van Nederlanders met migratieachtergrond voelt zich gediscrimineerd bij sollicitatie

Veel Nederlanders hebben zich tijdens een sollicitatie weleens gediscrimineerd gevoeld. Ruim een kwart van de Nederlanders is bij de zoektocht naar een baan weleens afgewezen vanwege leeftijd, etniciteit of geslacht. Dat laat een onderzoek van uitzendbureau Unique zien onder 1130 werkenden in Nederland. Van alle sollicitanten die weleens afgewezen zijn op basis van persoonsgegevens heeft 24 procent een migratieachtergrond. Onder autochtone Nederlanders ligt dit percentage lager, namelijk 12 procent.

Diana Magielsen, directeur van Unique, vindt de uitkomsten niet verrassend. ,,We doen nu al drie jaar onderzoek naar discriminatie op de arbeidsmarkt en deze resultaten zijn, helaas, vergelijkbaar met die van een aantal jaar terug. Dat bewijst maar weer dat het goed is om dit onderwerp op de kaart te blijven zetten, zeker met wat er nu in de wereld speelt.” Een op de tien werknemers denkt dat zijn of haar werkgever discrimineert op basis van persoonsgegevens, zoals leeftijd, geslacht of achtergrond.

Verbloemen

Leeftijd wordt als voornaamste reden genoemd voor afwijzing. Bijna een kwart denkt dat hun werkgever weleens iemand heeft afgewezen omdat de sollicitant te oud of te jong was. Woonplaats en een buitenlands klinkende naam op iemands cv zijn volgens de respondenten hierna de belangrijkste redenen om iemand niet uit te nodigen voor een gesprek.

De helft van de respondenten geeft aan dat ze zich door discriminatie tijdens de sollicitatieprocedure onzeker zijn gaan voelen. Met als gevolg dat ze zich anders voor zijn gaan doen om meer kans te maken. Ruim een derde van de respondenten geeft aan dat ze bij volgende sollicitaties bepaalde persoonsgegevens zijn gaan verbloemen of minder sterk hebben benadrukt. ,,Niemand zou zich anders voor moeten hoeven doen. Niemand zou mogen worden afgewezen om wie ze zijn. Het gaat bij een selectieprocedure toch juist om de persoon achter de cv en niet om een mooie opsomming op papier?”, zegt Magielsen.

Onbewust

Daarom werkt Unique al een paar jaar, tijdens de Week van het Anonieme cv, met anonieme cv’s. In de documenten van kandidaten die naar opdrachtgevers worden gestuurd zijn alle persoonsgegevens in die week onzichtbaar gemaakt zodat ze allemaal een gelijke kans maken. ,,We zouden natuurlijk het liefst willen dat dit niet nodig is, maar discriminatie roei je niet zo maar uit.” Magielsen legt uit dat veel werkgevers wel degelijk naar diversiteit streven op de werkvloer, maar het in de praktijk toch lastig vinden om onbevooroordeeld te blijven. ,,Uit ervaring kan ik zeggen dat het negen van de tien keer echt onbewust gebeurt.”

Unique houdt opdrachtgevers regelmatig een spiegel voor. Ze laten opdrachtgevers laten zien wat er gebeurt als persoonsgegevens worden weggelaten, zoals leeftijd, land van herkomst en het aantal jaar aan werkervaring. ,,Ze geven dan vaak toe dat ze iemand misschien niet hadden aangenomen als ze dit van te voren wisten. Ik hoor vaak: ‘Potverdorie, dit doe ik dit echt onbewust’.”