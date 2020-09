Last van uitstelgedrag? Met deze bril ga je wél aan de slag

Door Instagram scrollen terwijl je moet werken. ’s Avonds op de bank ploffen en denken: ach, de vaatwasser inruimen komt morgen wel. Of nog even dat leuke filmpje aanklikken voor je begint met koken. Herkenbaar? Chronische uitstellers kunnen opgelucht ademhalen, want een nieuwe bril maakt een einde aan uitstelgedrag en geeft je een spreekwoordelijke schop onder de kont.

De bijzondere bril werd ontworpen door Auctify, een Canadese start-up, schrijft Het Laatste Nieuws. Sinds deze week kan je het hebbeding vooruitbestellen, want Auctify lanceerde een online crowdfundingcampagne. Het doel was om minstens 8000 euro te verzamelen om het project te kunnen starten, maar na enkele dagen zitten de initiatiefnemers al op meer dan 38.000 euro.

Van lezen tot tv kijken en yoga

Hoe de bril, ofwel ‘Specs’, werkt? Het innovatieve accessoire heeft een onzichtbaar cameraatje in het brillenframe dat alles opneemt wat je ziet. Al deze beelden worden geanalyseerd door een app. Als gebruiker kan je simpelweg kiezen om in die app een overzicht te krijgen van alles wat je die dag gedaan hebt, maar je kan ook een stap verder gaan. Dan krijg je een signaal wanneer je uitstelgedrag vertoont. Het signaal kan een lichtje zijn dat begint te flikkeren in je ooghoek, of een alarmgeluid dat uit de speakers van de bril komt.

Volgens oprichter Hisham El-Halabi kan de bril twintig activiteiten herkennen. Denk aan: lezen, schrijven, kijken naar je telefoon, kijken naar je laptop, tv kijken, sporten, yoga, koken, een instrument bespelen, eten of praten met mensen. Wil je minder op je smartphone kijken tijdens het werk? Dan kan je dat instellen via een app. Zit je toch op Instagram of Twitter? Dan krijg je meteen een licht- of geluidsignaal.

Quote Vanaf december zouden de eerste brillen geprodu­ceerd en verstuurd worden. Voor een exemplaar betaal je minstens 210 euro

Kinderschoenen

Of Specs ook echt werkt, blijft afwachten. Momenteel staat het project nog in de kinderschoenen. Maar El-Halabi is optimistisch: in een interview met techsite The Verge vertelt hij dat de eerste prototypes goede resultaten hebben opgeleverd. Bovendien doet de bril ook meer dan alleen een halt toeroepen aan uitstelgedrag. Hij zou ook werken als een gewone leesbril en een fitnesstracker, en via de app kun je ook aan mindfulnesstraining doen.

Wat privacy betreft, belooft El-Halabi dat de beelden nooit gedeeld zullen worden via internet. Ook alle informatie die door de app verwerkt wordt, blijft anoniem. Vanaf december zouden de eerste brillen geproduceerd en verstuurd worden. Voor een exemplaar betaal je minstens 210 euro.

