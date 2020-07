Lotte (23) scoort met sollicitatievideo aan minister Grapperhaus: ‘Ik wil zó graag hoofdagent worden’

Vorige week deelde de 23-jarige sportinstructeur uit Dokkum de video op haar sociale mediakanalen. Haar bericht op LinkedIn is inmiddels al bijna 100.000 keer bekeken. De YouTube-video al bijna 9.000 keer. Sindsdien is de Friese non-stop bezig met het beantwoorden van berichtjes. ,,Het loopt echt storm. Dat had ik helemaal niet verwacht.”

De enthousiaste reactie van minister Grapperhaus, die ze aanspreekt in haar video, had ze ook niet helemaal aan zien komen. ‘Hoi Lotte, ik heb je filmpje gezien. Wat bijzonder! Ik heb ook gezien dat je inmiddels contact hebt met de politie, ik wens je heel veel succes!’



Briefselectie



Het is overigens niet zo dat Risselada het nog nooit ‘op de gewone manier’ geprobeerd heeft bij de Politieacademie. Ze deed al vijf keer eerder een poging, maar kwam nooit verder dan de briefselectie. ,,De meesten proberen het twee tot drie keer, of vaker net zoals ik. Maar het vervelende is dat je heel veel concurrentie hebt. Je kunt je pas aanmelden voor de opleiding als ze iemand nodig hebben en dan solliciteert iedereen in één keer.”

De eerste keer dat Risselada het probeerde was ze 17 jaar. ,,Ik snap ook wel dat ik toen te jong was, maar nu ben ik 23 jaar. Een perfecte leeftijd om te beginnen.” Na de videoactie lijkt het nu te gaan lukken. ,,Het komt echt dichterbij. De laatste dagen loop ik te stuiteren door het huis van enthousiasme.”

Quote Het komt echt dichterbij. De laatste dagen loop ik te stuiteren door het huis van enthousias­me Lotte Risselada

Maar Risselada verwacht niet dat minister Grapperhaus persoonlijk iets voor haar loopbaan kan betekenen. ,,Hij is natuurlijk heel druk met andere dingen.” Wie wel wat voor haar kon doen was CDA-Kamerlid, Chris van Dam. ,,Hij was eigenlijk een van de eersten die reageerde. Ik mocht hem bellen en hij heeft me een paar handige tips gegeven.” Daarna volgden vele politiemensen en recruiters die Risselada ook op weg willen helpen. Binnenkort mag ze op gesprek komen bij een recruiter.

De tekst gaat verder onder de afbeelding.

Volledig scherm Lotte Risselada © Henk Jan Broersma

Kinderdroom

Het was overigens niet Risselada zelf die op het idee kwam voor de videosollicitatie. Iedereen in haar omgeving wist hoe graag ze bij de politie wil en zo kwam de broer van haar zwager, Pieter Dijkhuis, met een plannetje. ,,Hij is eigenaar van het bedrijf Xpressy dat gespecialiseerd is in bijzondere sollicitaties en wilde me graag helpen. Het was ook zijn idee om Ferd Grapperhaus persoonlijk aan te spreken. Hij zei dat we maar meteen voor de hoogste persoon moesten gaan.”

Dan moet je het wel heel graag willen. ,,Het was altijd mijn kinderdroom om bij de politie te werken. Dat idee is nooit meer weggegaan.” Haar droom is door de jaren heen concreet geworden: hoofdagent worden, want ze heeft de sportopleiding afgerond op mbo-niveau 4 en wil liever niet een stapje terug doen in niveau. De opleiding tot hoofdagent voldoet helemaal aan deze eisen.

Quote Het was altijd mijn kinder­droom om bij de politie te werken. Dat idee is nooit meer weggegaan Lotte Risselada

Sportlessen

Als ook deze sollicitatie niet succesvol is, zou Risselada haar droom dan niet willen inwisselen voor een ander carrièrepad? ,,Nee, ik heb nu het idee van hoofdagent zijn in mijn hoofd.” Ondertussen blijft ze nog sportlessen geven in de lokale sportschool in Dokkum. ,,Ik heb ontzettend veel plezier in mijn huidige werk, maar voor mij is het geen baan voor de toekomst. Ik doe dan liever de sportschool in de avonduren erbij, naast mijn werk bij de politie.”

Recruiters hebben al laten doorschemeren dat ze nu waarschijnlijk wel door de briefselectie komt. ,,Ze zeiden: je hebt nu al zoveel laten zien, dus maak je daar maar geen zorgen meer over. Daarna moet ik nog een sporttest doen. Dat wordt ‘m wel want ik geef nu zoveel sportlessen. De psychologische test lukt vast ook wel.”

Wil jij ook graag een sollicitatievideo maken? Mourad weet precies waar je op moet letten bij videosolliciteren: