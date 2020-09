Maakt meer geld verdienen gelukkiger? ‘Als je niets hebt is elke euro rijkdom’

podcastHet is de Week van het Werkgeluk, hét moment in het jaar om eens stil te staan bij hoe gelukkig je wordt van jouw werk. Maar wat bepaalt eigenlijk hoe blij we worden van onze baan? En hoe belangrijk is dat überhaupt, als je toch alleen werkt om de centen? In de Werkgeluk-podcast geven experts daar antwoord op. Vandaag aflevering 3: Dorothée Loorbach, ondernemer en schrijver van Blut .

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Schrijver en spreker Loorbach onderneemt sinds 2006. In de reclamewereld verdiende ze goed. ,,Maar op een gegeven moment frustreerde het me, omdat ik wat ik deed te oppervlakkig vond. Toen ben ik een trainingsbureau begonnen met twee partners. We hielpen mensen hun doel in het leven te vinden.’’

Op een gegeven moment moest ze het bedrijf in haar eentje voortzetten. Er kwam te weinig geld binnen. ,,Ik deed te weinig lucratieve dingen en de dingen die ik deed hadden een hoog risico. Ik werkte bijvoorbeeld met start-ups die failliet gingen voor ze me konden betalen.’’

Belastingdienst

In de zomer van 2016 ging het mis. Na de zoveelste financiële tegenvaller stond de Belastingdienst voor de deur. ,,Ik moest nog betalen voor de jaren dat ik wel heel goed had verdiend. Ik moest mijn hele zomerbuffer aan de Belastingdienst geven en toen had ik niks meer.’’

Loorbach besloot het laatste beetje geld dat ze had - 3,97 euro - over te maken naar de spaarrekening van haar dochter en het over een andere boeg te gooien. ,,Ik ging hardop toegeven dat ik gefaald had en leren van de besten over succes, geld en waarde, om het anders te kunnen doen.’’ Niet gemakkelijk. ,,Ik dacht dat ik de enige was die het had verprutst. Vrienden zeiden: ‘maar je bent zo druk en je werkt zo hard’. Maar er is geen rechtstreeks verband tussen heel hard je best doen en geld op de bank hebben.’’

Quote Vrienden zeiden: ‘maar je bent zo druk en je werkt zo hard’. Maar er is geen recht­streeks verband tussen heel hard je best doen en geld op de bank hebben Dorothée Loorbach

Haar hart volgen in haar werk had haar tot dan toe weinig geluk gebracht. ,,Toen ik te weinig vroeg voor wat ik deed, was ik niet gelukkig. Op het moment dat je geen geld hebt, heb je ook geen ruimte in je hoofd, geen ontspanning, weinig vrije tijd. De schaarste houdt je gevangen. Maar toen ik toegaf dat ik had gefaald, kwam het besef dat er ook dingen waren, die ik nog wel had, ook al had ik geen geld: mijn gezondheid en mijn dierbaren.’’

Onkostenvergoeding

Ze kent nu beide kanten van de medaille: word je van meer geld verdienen gelukkiger? ,,Ja en nee. Het hangt ervan af hoeveel meer geld je hebt en vanaf welk punt je ernaar kijkt. Als je niks hebt, is elke euro rijkdom en maakt die je leven beter. Heb je op een gegeven moment genoeg, dan maakt wat er meer binnen komt ook niet veel verschil meer. Maar wat nu anders is vergeleken met vier jaar geleden is dat ik voor mijn werk vraag wat ik waard ben. Ik neem geen genoegen meer met alleen maar een onkostenvergoeding of een fles wijn voor een lezing, maar vraag nu het bedrag dat past bij de waarde die ik lever.’’

Meer weten? Luister hierboven de podcast!

De vorige afleveringen van de Werkgeluk-podcast vind je hier.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Geld maakt niet gelukkig, maar een hoger salaris wel, ontdekte organisatiepsycholoog Kilian Wawoe. In deze video legt hij uit hoe dat zit:

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.