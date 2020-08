Maakt thuiswerken gelukkiger? ‘Verband tussen videobellen en uitputting’

Kijken we naar de cijfers, dan zijn we eigenlijk best enthousiast over thuiswerken. 57 procent zegt dat het thuiswerken bevalt, een groot deel is neutraal, 13 procent wil liever terug naar kantoor. 41 procent van de werkenden ziet meer voordelen dan nadelen aan thuiswerken, voor 21 procent geldt het omgekeerde. Dat blijkt uit de Corona Monitor van de Monitor Groep, een onderzoek in de maanden juni en juli onder 3000 medewerkers bij 35 organisaties. ,,Veel mensen vinden de autonomie prettig’’, zegt Arie Pieter Veldhoen, onderzoeker namens Monitor Groep.