Maarten is PHP-developer (36): ‘Je moet wel een goed wiskundig inzicht hebben’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Maarten van Beek (36), PHP-developer bij Wuunder in Weert

Als mensen op een verjaardag vragen wat je doet, wat zeg je dan?

Van Beek: ,,Ik ontwikkel software voor verschillende programma’s op tablets, computers en telefoons. Voor websites en webapplicaties bijvoorbeeld. Bij Wuunder werk ik aan verschillende onderdelen van de webwinkels van klanten. PHP is de ontwikkeltaal waarin je de code schrijft om de programma’s te bouwen.’’

Dus jij spreekt ‘Computers’?

,,Ja, zo zou je het ook kunnen noemen. Maar PHP is niet de enige ontwikkeltaal. Het zijn er tientallen. In sommige ervan heb ik me verdiept en kan ik uit de voeten, maar met PHP werk ik zelf toch het fijnst. Daarom doe ik dit werk nu al 15 jaar, sinds vorig jaar augustus bij Wuunder.’’

Hoe ben je PHP-developer geworden?

,,Ik ben er eigenlijk ingerold. Ik heb Informatica gestudeerd. Het was namelijk vroeger mijn droom om bij een bedrijf de computers te beheren en netwerken op te zetten. Maar ik vind het ook leuk van dingen, vooral elektronica, om me te verdiepen in de werking. Zo heb ik mezelf PHP geleerd en daarna heb ik er ook een baan in gevonden. Zo is mijn hobby m’n werk geworden.’’

Kan iedereen PHP-developer worden, denk je?

,,Ik denk niet dat het voor iedereen is. Je moet toch wel een goed wiskundig inzicht hebben en heel oplossingsgericht zijn. Het werk is een beetje als ingewikkelde puzzels oplossen. Je moet ook plezier kunnen hebben in dat proces zelf. En ook moet je heel zelfstandig kunnen werken. Je zit wel in een team, maar bent toch een flink deel van de dag in je eentje bezig met iets. Dan kijk je de hele dag naar een scherm, daar moet je ook tegen kunnen.’’

Zie je je collega’s dan weleens?

,,Niet veel in het echt - ook voor corona werkte ik vier dagen thuis. Maar normaal gesproken hebben we een dag in de week dat we allemaal op kantoor komen, en tussendoor gaan we ook weleens met elkaar bij klanten langs.’’

Voel je je zo thuis niet een beetje eenzaam?

,,Nee, ik werk graag zo. We mogen onze uren ook flexibel indelen als dat uitkomt, dat vind ik heel fijn. En ook al zie ik mijn collega’s niet, dat betekent niet dat we geen contact hebben. We bellen en videobellen veel met elkaar. We beginnen elke dag met een vergadering waarbij we elkaar op de hoogte brengen van hoe we ervoor staan met werk. En elke dag hebben we ’s middags een virtueel koffiekwartiertje. Dan videobellen we en praten we over van alles, net als je op kantoor doet bij de koffieautomaat.’’

Gezellig. Doen jullie ook weleens iets buiten werk om?

,,Zeker. Nu dan niet vanwege corona, maar we gaan bijvoorbeeld regelmatig uit eten. Dat wordt soms georganiseerd door het bedrijf, maar we spreken ook weleens privé met elkaar af.’’

De ontwikkelingen in de ICT gaan snel, hoe zie je de toekomst voor je?

,,Ik vind mijn werk heel leuk, maar ik zou ook in de toekomst wel een iets andere rol willen. Ik heb de afgelopen tijd een cursus voor mijn persoonlijke ontwikkeling gedaan op het werk en ben erachter gekomen dat ik toch wel een mensenmens ben. Daar wil ik iets mee doen.’’

Waar denk je aan?

,,In het werkveld zie ik dat de communicatie tussen de teams met ontwikkelaars en de managementkant altijd beter kan. Beide kanten kijken naar het werk vanuit hun eigen perspectief, en dat geeft soms wat verwarring over wat er verwacht wordt. Ik zou graag een brug willen slaan en willen zorgen dat beide kanten beter met elkaar in verbinding staan. Dat zou ik echt heel mooi vinden om te mogen doen.’’

