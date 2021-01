Mag een baas eisen dat je op kantoor werkt? En nog vier vragen over corona en werk

Mijn man valt in de risicogroep, maar mijn baas wil dat ik weer op kantoor kom werken. Kan ik dat weigeren?

William Seijbel, advocaat in arbeidsrecht: ,,In principe niet. Het is aan de werkgever om te bepalen of iemand naar kantoor moet komen. Maar met de huidige, zeer strenge adviezen van de overheid liggen de zaken anders. De werkgever moet nu een redelijk belang hebben om de werknemer niet thuis te laten werken. Iemand moet daar natuurlijk wel zijn werkzaamheden kunnen uitvoeren. Wie in een fabriek aan de productiekant werkt, zal weinig kans maken op thuiswerken. Bij veel kantoorbanen kan het werk ook thuis uitgevoerd worden.’’