Makkelijk solliciteren: dit bedrijf vraagt kandidaten emoji’s te appen

Volgens Subway wordt solliciteren via een motivatiebrief met cv door veel jongeren als formeel en moeilijk ervaren. Met deze wervingscampagne willen zij de procedure makkelijker en leuker maken. ,,Het is een nieuwe manier om personeel aan te trekken’’, vertelt Reza Parvin, franchise owner bij Subway. ,,De meeste mensen hebben tegenwoordig WhatsApp. Ik ken er maar weinig zonder.’’

Parvin heeft drie restaurants: een in Wateringen, een in Capelle aan den IJssel en in Den Haag. Hij merkt dat nog maar weinig jongeren de tijd nemen voor de standaard sollicitatie. ,,Het schrijven van een motivatiebrief met cv wordt vaak lastig gevonden, terwijl veel jongeren wel willen werken’’, zegt hij. ,,Tegenwoordig gaat alles veel sneller dankzij moderne technieken. Daar wilden we op inspringen door personeel te werven via een nieuw kanaal: WhatsApp.’’