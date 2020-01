Medewerkers Brabants sigarenbedrijf krijgen royaal afscheidscadeau: 10 miljoen verdeeld onder personeel

Dit maakt de familie dinsdag bekend in een persbericht. Begin december werden de medewerkers al door Royal Agio Cigars bericht over het grootse afscheidscadeau dat zij zouden ontvangen. ,,We hebben al die jaren steun gehad van onze medewerkers die zich - soms zelfs van generatie op generatie - 100 procent hebben ingezet voor Agio. Op deze manier willen we een blijk van waardering geven voor de loyaliteit, en de mooie momenten die we met elkaar hebben gedeeld en het wederzijdse respect dat we altijd hebben gevoeld”, aldus Boris Wintermans, tot 2 januari ceo van het familiebedrijf.