Meer conflicten op werk sinds corona: ‘Soms kan men niet eens meer in dezelfde kamer zitten’

Door de coronapandemie staat bij veel bedrijven de druk op de ketel. Van personeel wordt veel gevraagd, terwijl zij vaak in onzekerheid verkeren over het voortbestaan van hun functie. Dat leidt tot meer onderlinge conflicten, burn-outs en zelfs werknemers die zich ziek melden omdat ze het niet kunnen opbrengen nog op werk te verschijnen. Wat kunnen bedrijven en werknemers doen om onvrede niet te laten escaleren?

Het aantal conflicten op de werkvloer is de afgelopen coronaperiode aanzienlijk gestegen, weet Monique Dongen-van Litsenburg, manager bij Gimd Mediation (onderdeel van Zorg van de Zaak). ,,Dat kan je zien omdat er meer klachten worden ingediend door werknemers over bedrijven, maar ook in bijvoorbeeld het aantal ziekmeldingen.’’ Het ziekteverzuim is in het derde kwartaal van 2020 opgelopen naar 4,4 procent, meldt het CBS. Dat houdt in dat van de duizend te werken dagen er 44 verzuimd werden vanwege ziekte. ,,Dat zijn niet alleen mensen die niet kunnen werken omdat ze daadwerkelijk ziek zijn. Als een conflict escaleert gebeurt het vaak dat diegene zich ziek meldt om niet op het werk te hoeven verschijnen.’’

Emotionele belasting

Corona vraagt van werkenden in bepaalde beroepsgroepen meer aanpassingsvermogen dan men aan kan. ,,In de zorg wordt de afgelopen tijd veel meer gevraagd van werknemers, niet alleen in het aantal uren dat zij draaien, maar ook in de emotionele belasting die zij in hun werk ervaren. Deze mensen zijn niet voor niets in de zorg gaan werken - ze willen helpen - en zullen niet snel ‘nee’ zeggen, waardoor ze eerder over hun grenzen gaan. Dit zet ook hun privéleven onder druk.’’

Weigeren is in de praktijk meestal geen optie. ,,Ja, je kan zeggen dat je geen tijd hebt of te moe bent, maar dan krijg je te maken met sociale druk. Iedereen heeft het moeilijk, waarom ben jij dan de enige die het niet wil doen? En als jij het niet doet, zadel je een ander weer met dat extra werk op.’’

Werknemers zijn in een onzekere economische periode minder geneigd het te melden als hen iets dwars zit. ,,Onzekerheid over de toekomst zorgt ervoor dat mensen eerder hun mond houden. Als ze klagen zijn zij vast de eerste die eruit vliegt, is de gedachte.’’ Maar als de druk op blijft lopen, barst op een gegeven moment de bom. ,,Óf mensen raken zo overbelast dat ze een burn-out krijgen, óf de onvrede escaleert in een conflict dat de werkverhouding verpest.’’

Quote Onzeker­heid over de toekomst zorgt ervoor dat mensen eerder hun mond houden. Als ze klagen zijn zij vast de eerste die eruit vliegt, is de gedachte Monique Dongen-van Litsenburg, Gimd Mediation

Beëindiging

In haar functie is Dongen-van Litsenburg de onafhankelijke schakel tussen werkgevers en werknemers in een conflict. ,,Het begint met een iemand die een klacht heeft, daar sluiten zich anderen bij aan en voor je het weet heb je twee kampen die niet eens meer bij elkaar in dezelfde kamer willen zitten.’’ Zorgen dat men daarna weer vreedzaam door een deur kan, blijkt niet altijd mogelijk. ,,In 66 procent van de trajecten die wij begeleiden eindigt het met beëindiging van de arbeidsovereenkomst. Dat is tijdens de coronaperiode hoger geworden, voorheen was het nog 59 procent.’’

Voorkomen blijft beter dan genezen, stelt Dongen-van Litsenburg. Werknemers raadt ze daarom aan zo snel mogelijk aan de bel te trekken als er een conflict speelt. ,,Dit soort dingen gaan meestal niet vanzelf over, dus zoek contact op met je werkgever. Dat is ook je eerste toets. Word je niet serieus genomen, dan moet je misschien een onafhankelijk iemand inschakelen om te bemiddelen.’’

Denk wel goed na over wát je precies dwars zit. ,,Bij bedrijven waar ik kom gaat het soms om een heel klein dingetje - een vaatwasser die niet uitgeruimd wordt - waar een heel groot punt van gemaakt wordt. Dan gaat het vaak niet echt om die vaatwasser, maar om het onderliggende gevoel dat werknemers hebben.’’ Wie zich niet gehoord en gezien voelt, gaat zich ergeren aan de kleine dingen. ,,Werkgevers moeten daar ook doorheen kunnen kijken. Mort je personeel echt alleen om een vieze keuken of speelt er meer?’’

Slapeloze nachten

Het is volgens Dongen-van Litsenburg aan de werkgever om de lijnen open te houden. ,,Veel van de angst en onzekerheid op de werkvloer kan je al weghalen door meer te communiceren met je werknemers.’’ Bedrijven onderschatten de gevoelens die kunnen leven onder het personeel. ,,Werkgevers zien zelf de bedrijfsresultaten en constateren dat het goed gaat gezien de omstandigheden, terwijl werknemers slapeloze nachten kunnen hebben omdat ze denken dat het bedrijf het niet gaat redden.’’

Het verplichte thuiswerken helpt daar niet bij. ,,Je spreekt mensen minder en ziet ook minder snel dat ze ergens mee zitten. Door je personeel ook op afstand op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen - goed of slecht - kan je een hoop onrust wegnemen.’’

Heeft die ene collega het weer helemaal verprutst? Tel even tot tien en volg deze tips van coach Charlotte van ‘t Wout om je kritiek te delen:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.