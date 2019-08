Meer Nederlanders werken in Duitsland: ‘Ik maakte zo’n 512 kilometer per dag’

Steeds meer Nederlanders steken de grens over naar Duitsland voor het werk. Dat blijkt uit cijfers van Eurostat, het bureau voor statistiek van de Europese Unie. Het bureau publiceerde onlangs een nieuw rapport waarin de mobiliteit van EU-bewoners in kaart is gebracht. Van de gehele Europese beroepsbevolking (in totaal zo’n 500 miljoen mensen) werkt 8,3 procent in een ander EU-land dan het land van herkomst.

Veel Nederlanders pendelen dagelijks tussen hun woning in Nederland en het werk in Duitsland en andersom. In 2016 waren er 10.000 Nederlanders die in Nederland woonden en in Duitsland werkten. Twee jaar later, in 2018, waren dat er ongeveer 16.200. Ook het aantal Duitsers dat naar Nederland reist voor werk groeit. 39.500 in 2018 tegenover 38.600 in 2016.

Bart Groothuijze was zo’n grenspendelaar. Nadat hij zijn onderneming in Nederland had verkocht, kwam hij in 2005 via een zakenrelatie bij een bedrijf in Düsseldorf terecht. Drie maanden lang pendelde Groothuijze tussen zijn woonplaats Den Haag en Duitsland. ,,Ik maakte zo’n 512 kilometer per dag. Gelukkig reed ik tegen de verkeersstroom in en kon ik eenmaal in Duitsland harder rijden waardoor elke rit maar 2 uur duurde.’’

Bart Groothuijze pendelde heen en weer tussen woonplaats Den Haag en Düsseldorf.

Voormalig belastingadviseur en advocaat Oliver Laubrock, woonachtig in het Duitse Kleef, maakt sinds 2010 de reis de andere kant op. Hij rijdt voor zijn werk dagelijks naar de Fontys Hogeschool in Venlo. ,,Dat is goed te doen, want het is maar zo’n 50 minuten rijden.’’

Groothuijze had geen moeite met de reistijd van ongeveer 4 uur per dag. Hij kon de tijd goed gebruiken, om bijvoorbeeld werktelefoontjes te plegen. ,,Als mijn toenmalige werkgever er geen stokje voor had gestoken, was ik veel langer blijven pendelen.’’ Nadat zijn werkgever een sommering kreeg van het autoleasebedrijf vanwege de vele kilometers, kreeg Groothuijze het verzoek om dichterbij te komen wonen. Hij en zijn vrouw besloten om naar Duitsland te emigreren.

Voordelen

Zo zijn er meer grenspendelaars die uiteindelijk dichterbij het werk te gaan wonen. Vanwege redenen als die van Groothuijze of omdat het pendelen hen toch te zwaar valt. Wonen in Duitsland kent meer voordelen dan alleen de kortere reistijd. ,,Sommige dingen zijn in Duitsland echt veel beter geregeld’’, aldus Carola Schroer van Grensinfopunt, een wegwijzer voor mensen met vragen over wonen, werken en studeren in Nederland, België of Duitsland.

Zelf is Schroer ervaringsdeskundige: geboren Nederlander en wonend en werkend in Duitsland. ,,Na de geboorte van mijn zoon, had ik in Duitsland het voordeel van de Elternzeit. Ik mocht toentertijd twee jaar thuisblijven en kreeg daar ook nog geld voor.’’ Inmiddels is dat teruggebracht naar een jaar.

Carola Schroer

Ook de kinderbijslag is beter geregeld volgens Schroer: ,,Het bedrag dat je in Nederland in een kwartaal krijgt, krijg je in Duitsland ongeveer per maand. Dat bedrag wordt hoger bij drie kinderen of meer.’’ Zo zijn er nog meer financiële voordelen: het autorijden is goedkoper in Duitsland en de huizenprijzen zijn lager. Dat laatste haalde ook Groothuijze over de streep: ,,In Duitsland krijg je gewoon meer voor je geld.’’

Cultuurverschillen

Maar dat betekent niet dat wonen in Duitsland alleen maar voordelen kent. ,,Er zijn natuurlijk de cultuurverschillen. Een Duitser is geen Nederlander’’, licht Schroer toe. Groothuijze kan daarover meepraten: ,,Vanaf 16.00 uur gaan hier de rolluiken al dicht, het leven is een stuk meer gesloten en anoniemer.’’

Quote Er is hier meer vertrouwen, in Duitsland word je veel meer gecontro­leerd in je werk Oliver Laubrock Op de werkvloer worden die verschillen pas echt zichtbaar. Daar zijn Nederlanders erg open, Duitsers kijken de kat uit de boom. ,,Nederlanders evalueren problemen meteen en proberen er een oplossing voor te vinden’’, zegt Laubrock. Daarnaast ervaart hij het werken in Nederland als vrijer. ,,Er is hier veel meer vertrouwen, in Duitsland word je veel meer gecontroleerd in je werk.’’ Laubrock zou het dan ook iedereen aanraden om in Nederland te komen werken.

Ingewikkelde formulieren

Nederlanders die de cultuurshock toch aankunnen, vergeten volgens Schroer vaak rekening te houden met een aantal praktische zaken. ,,Daar waar een Duitser zich goed zou voorbereiden, pakt een Nederlander gewoon zijn spullen. Sommigen komen dan in de problemen met bijvoorbeeld de aanvraag van een ziektekostenverzekering.’’ Een probleem dat ontstaat door ingewikkelde formulieren waarvan Nederlanders het bestaan niet weten.

,,Ook weten veel mensen niet dat als je in Nederland ontslagen wordt, je in Duitsland WW-uitkering moet aanvragen.’’ Schroer noemt ook nog de problemen met het halen van een rijbewijs. ,,Die moet wel in Duitsland worden gehaald en de vragen van het theorie-examen zijn niet in het Nederlands beschikbaar, alleen in het Duits, Engels of Frans.’’