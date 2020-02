Meeste bedrijfsartsen willen de kantoortuin afschaffen

De drukke kantoortuin is een belangrijke reden voor verzuim. Dat blijkt uit een rondgang van televisieprogramma De Monitor (KRO-NCRV) onder ruim negentig bedrijfsartsen. Werknemers hebben vooral last van geluiden en kunnen zich daardoor moeilijk concentreren.

Uit het onderzoek, uitgevoerd onder ruim negentig leden van de Nederlandse Vereniging voor Arbeids- en Bedrijfsgeneeskunde (NVAB), blijkt dat 80 procent van de ondervraagden denkt dat er minder ziekmeldingen zullen zijn als de zogenaamde kantoortuinen kleiner zijn. 60 procent van de bedrijfsartsen vindt dat kantoortuinen helemaal afgeschaft moeten worden.

De meeste klachten krijgen bedrijfsartsen over geluidshinder (93 procent) en concentratieverlies (94 procent). Werknemers krijgen hebben daardoor last van vermoeidheid (90 procent), concentratieverlies (92 procent), stress (80 procent) en hoofdpijn (60 procent). Ook zegt ruim een derde van de werknemers (38 procent) dat een burn-out het gevolg is van de kantoortuin.

Quote Als het belangrijk is dat mensen bij elkaar zitten om te overleggen, moeten er ook plekken zijn waar je in stilte kan werken Ulrika Leons

Vol hoofd

Dat herkent Ulrika Leons, gezondheidspsycholoog en mindfulnesstrainer. ,,De hersenen krijgen te veel prikkels binnen, waardoor de aandacht versplintert. Het kost telkens weer energie om je opnieuw te concentreren. Mensen die overbelast zijn, zeggen vaak dat ze er ‘een vol hoofd’ van hebben”, zegt Leons in een eerder interview met deze site. Als directeur van het bedrijf Skils Zorg van de Zaak geeft zij leiding aan zeventig psychologen die cliënten helpen met onder meer burn-outklachten.

In de strijd tegen informatievervuiling ziet Leons de kantoortuin het liefst verdwijnen. ,,Als de taken enigszins complex zijn qua informatieverwerking, dan is het geen geschikt systeem’’, zegt Leons. ,,Als het echt heel belangrijk is dat mensen bij elkaar zitten om te overleggen, moeten er tenminste ook plekken zijn waar je in stilte kan werken. Stilte bevordert de productiviteit. Of het bedrijf moet koptelefoons verschaffen, waarbij de afspraak is dat je niet stoort als iemand die opheeft.”

Werkgevers zullen volgens Leons moeten investeren. ,,Alle werknemers gewoon met elkaar in een ruimte proppen, zal goedkoper zijn. Maar goedkoop is duurkoop. Kijk alleen al naar de kosten als mensen een burn-out krijgen.” Leons spoort werkgevers aan te investeren in preventie. ,,Er zit te veel winst in om het te laten liggen.”

Quote Bij het ontwerp van een kantoor­ruim­te moet al rekening worden gehouden met akoestiek John van Hoof

Stilteplekken

Ook ergonomen zeggen dat het er een minimum aantal stilteplekken moet komen, de zogenaamde NEN-norm - over het aantal werkplekken per oppervlakte -zal moeten worden aangepast. Dat zegt Erwin Speklé, senior ergonoom bij de ArboUnie, vanavond in de uitzending van De Monitor. In de huidige NEN-norm - die dateert uit 2010 - staat niets vastgelegd over de verhouding tussen open ruimtes en werkplekken waar je in stilte kan werken. Speklé pleit voor een vast aantal concentratieplekken per werknemer, net zoals er per zoveel werknemers een toilet beschikbaar moet zijn.

,,Het afgelopen decennium zijn er veel open kantoorruimtes gekomen", ziet ergonoom John van Hooft. Daardoor komen er nieuwe thema's boven, zoals ‘audiovisuele privacy’. Werknemers moeten geconcentreerd kunnen werken zonder gestoord te worden door voorbijlopende of pratende collega's. ,,Dat is iets waar mensen meer behoefte aan hebben", ziet Van Hooft.