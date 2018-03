'Mijn moeder snapt nog steeds niet hoe ik mijn geld verdien'

4-urige werkweekHet boek The 4-Hour Workweek is een ware bestseller met 2 miljoen verkochte exemplaren wereldwijd. Een werkweek van 4 uur, dat willen we allemaal wel. Wij waren nieuwsgierig: wie is het gelukt? Hoe doe je het? Aflevering 6: online marketeer Shamangy Tel (28).

Shamangy is net terug van anderhalf jaar reizen. Ze heeft vrienden opgezocht in India, ze is in Bangkok geweest en ze lag op het strand van Bali. En al die tijd bleef haar business - online marketeer - doordraaien. Met slechts een paar uur per week inspanning verdient ze 500 dollar per dag.

,,Ik heb webshops waarin ik producten verkoop waarvoor ik adverteer. Een mooi kleed, een visnet, een horloge, het maakt allemaal niet uit. Mensen moeten het willen hebben. Wanneer een klant iets koopt gaat de order naar de leverancier en die stuurt het direct naar de klant.'' Oftewel: dropshipping. ,,Voor mijn werk heb ik dus alleen een laptop nodig en heb een virtuele assistent die de orders behandelt en de klantenservice doet.”

Ze is locatie-onafhankelijk en spreekt met overtuiging uit dat ze het afgelopen jaar 100 procent gelukkiger is geworden. ,,Ik kan doen waar ik zin in heb, wakker worden op een zonnige bestemming, een biertje doen met vrienden op het strand en dat alles zonder financiële stress. Maar nu heb ik weer heel veel zin om meer te werken. Aan m’n bedrijf te bouwen. Te ontwikkelen. Ik ben niet gemaakt om alleen op een strand te liggen met een kokosnoot. Ik heb wat groters te doen.”

Miljonair

Zorgen om geld, daar is Shamangy mee opgegroeid. Haar moeder moest vier meisjes onderhouden met enkel een bijstandsuitkering. ,,Ik dacht, ik moet mezelf financiële vrijheid geven. Onafhankelijk van mijn tijd. Tijdens mijn studie psychologie kwam ik een cursus ‘Financial Freedom’ tegen van Wim Belt. Ik kon zijn workshops niet betalen, maar als ik hem zou helpen bij zijn trainingen, dan kon ik ze bijwonen. En dat mocht. Hij vertelde hoe hij in korte tijd miljonair is geworden. Ik ben de boeken gaan lezen die hij tijdens zijn workshop noemde en ik was getriggerd. Ik wilde meer leren.”

Shamangy had nooit verwacht ondernemer te worden. ,,Ik was heel introvert en verlegen. Maar door Belt heb ik ontdekt dat alles mogelijk is. Het geloven in jezelf. Hij vertelde dat alles energie is. En wanneer je in je energie staat, je heel veel kunt bereiken. En dat zelf bepaalt wie je bent. Een werknemer, een zelfstandige, een business-owner of een investeerder. Met die laatste twee kun je meer geld verdienen dan je uren maakt. Daarnaast combineert hij het ondernemerschap met spiritualiteit en persoonlijke ontwikkeling. Ik kan me daar heel goed in vinden.”

Anderen inspireren

,,Wanneer je een 4-urige werkweek hanteert, een beetje chillt en van plek naar plek reist, dan is dat leuk voor even, maar het meest waardevolle in leven komt door dingen waar je aan gecommit bent. Ik wil mezelf verbreden als persoon. Ik wil in de toekomst graag anderen inspireren voor het ondernemerschap, daarbij helpen.”

En hoe kijkt haar moeder tegen haar aan? ,,Ik heb haar uitgelegd wat ik doe, maar volgens mij snapt ze nog steeds niet hoe ik mijn geld verdien. Ze zegt letterlijk: ‘Ik vind er maar niks aan. Welke moeder wil dat haar kind wereldwijd gaat reizen zonder vastigheid?’ Daarmee bedoelt ze een vast adres, een vaste baan en een vast inkomen... Denk ik. Het is een lastig onderwerp.”