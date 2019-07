Minimumloon voor 21-jarigen omhoog, zij krijgen 245 euro erbij

1. Wat houdt de nieuwe regeling precies in?

Vanaf vandaag hebben mensen van 21 jaar en ouder recht op 100 procent van het minimumloon. Dat komt neer op 1635,60 euro bruto per maand, 377,45 per week en 75,49 euro per dag bij een volledige werkweek. Al vanaf 2017 gaat de leeftijd waarop jongeren recht hebben op het minimumloon stapsgewijs naar beneden. Twee jaar geleden hadden 22-jarigen al recht op het volledige minimumloon, voorheen moest je 23 jaar zijn. Ook werd het uurloon toen al bijgesteld.



Jongeren van 21 jaar kregen tot 1 juli 2017 72,5 procent van het minimumloon, dat werd bijgesteld naar 85 procent en nu is dat dus 100 procent. Dat scheelt aanzienlijk, want vergeleken met het huidige minimumloon krijgen 21-jarigen 245 euro méér per maand.



En ook goed nieuws voor mensen tussen de 18 en 21 jaar: ook zij hebben recht op een hoger percentage van het minimumloon. Als je 20 bent, krijg je vanaf vandaag 80 procent van het minimumloon (1308,48 euro per maand), als je 19 bent 60 procent (981,36 euro) en een 18-jarige werknemer krijgt bij een fulltime werkweek vijftig procent van het minimumloon (817,80 euro). Overigens betekent dit niet dat dit ook daadwerkelijk het salaris is dat je krijgt: dit is het minimum. Afhankelijk van de cao in de sector waar je werkt kan het nog hoger uitvallen.