‘Mister BIK’ Hans Vijlbrief: ‘Dit is verstandiger dan verlagen van de winstbelasting’

Nergens zoveel ziektever­zuim als in de zorg: werkdruk is hoog

29 september Het ziekteverzuim onder zorgpersoneel is dit kwartaal gestegen tot 6,1 procent. Sinds 2003 was het verzuimcijfer niet zo hoog in het tweede kwartaal. Het is bovendien het hoogste percentage van alle sectoren. Dat maakt het CBS vandaag bekend.