Na jaren in hetzelfde ziekenhuis zwaait ‘zorgechtpaar’ Wil en Rob samen af

Ben je wel eens geopereerd in het Albert Schweitzer ziekenhuis in Dordrecht? Grote kans dat Wil dan je afspraak inplande of Rob je aan je bed kalmeerde. Nagenoeg tegelijk gaat het echtpaar Hazenberg met pensioen. Met een kleine brok in de keel, dat wel. ,,Het is een ongelofelijk gekke tijd om weg te gaan.”

Hij (65) hielp meer dan duizend baby’s op de wereld, stelde onnoemelijk veel mensen gerust en kent dankzij zijn fotografisch geheugen bijna al hun gezichten nog. Zij (66) plande duizenden operaties en was een luisterend oor voor velen. En nu – in deze uitzonderlijke tijd – gaan Wil en Rob samen met pensioen. Een afscheid op afstand. Geen groots feest met afscheidsknuffels en handjes. Wél honderden kaartjes, lieve boodschappen en groeten. ,,Hartverwarmend”, zegt Rob op zijn laatste werkdag, met zichtbaar natte ogen. ,,Ik ben al de hele dag emotioneel.”

Bijna universeel geldt: wie geopereerd moet worden is zenuwachtig, vaak zelfs angstig. Je wordt in slaap gebracht, moet de controle overgeven aan een wildvreemde en er maar op vertrouwen dat alles goedkomt. Wil en Rob begrijpen dat en handelden daarnaar met volle overtuiging: ,,Mensen krijgen te horen dat ze geopereerd moeten worden. De meesten zijn van slag als ik ze aan de telefoon krijg bij het Afspraken- en het Opnamebureau. Logisch. Ze zitten vol vragen. Ik luister, probeer zoveel mogelijk vragen te beantwoorden en vertel ze dat het goedkomt”, vertelt Wil.

Als de dag van de operatie aanbreekt, worden patiënten op de ok geconfronteerd met snoeren, apparaten, een kille, steriele omgeving. Drukte, ‘spoedjes’. Er zijn maar weinig patiënten die kalm kunnen blijven onder die omstandigheden. Maar gelukkig was daar anesthesiemedewerker Rob, die met zijn humor, aandacht en toewijding warmte op de ok bracht. ‘Fijn dat je even tijd neemt voor een praatje’, hoorde hij vaak. Bescheiden als Rob is: ,,Ik behandel mensen gewoon zoals ik zelf behandeld zou willen worden.”

Ongebruikelijk

De tijd en aandacht die Rob de patiënten gunde, zorgde er vaak voor dat ze met een relatief fijne ervaring naar huis gingen. ,,Ik kreeg altijd veel warme reacties van mensen, ja. Ze vonden het fijn dat ik even een praatje met ze maakte. Een goed gesprek voor een operatie werkt vaak beter dan premedicatie.” Wil vult hem aan: ,,Het is echt uitzonderlijk dat er mensen zijn die zo goed de tijd nemen de patiënten tot rust te brengen.” Rob lacht: ,,Het is me maar één keer niet gelukt een patiënt rustig te krijgen en dat weet ik nu nog.”

De laatste weken waren vanwege de pandemie ongebruikelijk voor iedereen in de zorg. Maar voor Wil en Rob helemaal. Het waren namelijk hun állerlaatste werkweken. ,,Het was even heel hectisch en verdrietig. Heel veel operaties moesten vanwege de pandemie worden uitgesteld. We hebben ongelofelijk veel mensen moeten bellen om de operatie af te zeggen. Natuurlijk is er veel begrip, maar veel mensen zijn ook ongerust, sommigen zelfs boos. Zeker als patiënten erg ziek zijn, dan willen ze eerder geholpen worden. Een luisterend oor bieden is in deze periode meer nodig dan ooit”, vertelt Wil.

,,Het is voor mij wel extra moeilijk om mijn collega’s nu achter te laten. Er is een flinke wachtlijst ontstaan. Ik merk dat het nu echt wel weer hectischer wordt bij ons. Operaties moeten weer ingepland, patiënten gebeld. Dus ik probeer zoveel mogelijk de boel rond te krijgen voor ik vertrek.”

Rob’s telefoon gaat. Collega Fred belt, vanaf een andere locatie van het ziekenhuis in Zwijndrecht. Een groep collega’s heeft zich daar verzameld om voor Rob te zingen. ‘Even wachten, ik zit in een interview. Bel straks even terug.’ Hij lacht als hij zijn telefoon weer op tafel legt. Weer die natte oogjes. ,,Als je weggaat, merk je hoe je wordt gewaardeerd. Mooi.”

Volledig scherm Rob aan het werk in zijn jongere jaren. © Privéarchief

Samen naar huis

Wil en Rob ontmoetten elkaar in november 1972 in de Dordtse discotheek De Doedel. Het was liefde op het eerste gezicht. ,,Jeetje, wat een spetter, zei ik tegen mijn vriendin over die leuke jongen aan de bar. Dat was Rob, op die kruk. Ik ben maar om hem heen gaan drentelen, rondjes gaan lopen.” Met succes, want twee jaar later trouwden ze en weer twee jaar later kregen ze een dochter.

Ze werkten toen nog niet in het Albert Schweitzer ziekenhuis. Rob genoot zijn opleiding in het Rooms-Katholiek Ziekenhuis en was al geruime tijd verpleegkundige toen hij in 1987 in het Gemeenteziekenhuis begon aan de opleiding tot anesthesiemedewerker. Wil was vroeg in de jaren 70 al een tijdlang telefoniste in een ander ziekenhuis. Zij keerde in 1990 terug in het Albert Schweitzer en ging er niet meer weg. Ze was medewerker van de receptie en verhuisde later naar het Afspraken- en het Opnamebureau, lange tijd voor Chirurgie en de laatste jaren voor Urologie. Ze werkten de afgelopen decennia samen in het ziekenhuis, zonder écht met elkaar te werken. Toch was het leuk. ,,We wonen in Brabant, dus we gingen als het even kon samen naar ons werk en samen weer naar huis.”

Busongeluk

In de dertig jaar in het Albert Schweitzer hebben Wil en Rob veel meegemaakt. Met patiënten, collega’s. ,,Onze meest memorabele momenten? Het busongeluk in maart 2002, op snelweg A31, waarbij vijf Nederlanders omkwamen. Wil zat in de bus met medewerkers van het Albert Schweitzer ziekenhuis, die achter de bus die fataal crashte reed. ,,De bus zat vol met artsen en verplegend personeel, die schoten meteen de gewonde mensen te hulp. Het was wel heel heftig om mee te maken”, vertelt Wil.

Maar dan iets leuks: ,,De bevalling van onze dochter en geboorte van ons kleinkind!” roepen ze bijna tegelijk. Wil was erbij. En Rob kreeg het tot zijn grote geluk voor elkaar om daar vervolgens twee weken lang te ‘kramen’. ,,Machtig mooi was dat”, zegt Rob. ,,Ik heb een heel goede band met mijn dochter, en heb zelf heel lang op een kinderafdeling gewerkt. Dus ik had veel ervaring. Ik kreeg toestemming van de verloskundige. Het was heel apart om verzorger van je dochter en kleinkind te zijn, maar ook vader en opa tegelijk”, glundert hij.

Teddybeer

Zwangere vrouwen, moeders, daar heeft Rob wel een zwak voor. De laatste jaren werkte hij dan ook veelvuldig bij gynaecologische operaties en hij heeft vermoedelijk meer kinderen bij keizersnedes ter wereld geholpen dan welke collega ook. ,,Meer dan duizend sowieso. Het blijft mooi, het is zo’n geschenk.”

Rob is een gewaardeerd collega en verpleger. Een warm en betrokken mens, ‘gezichtsbepalend’, en ‘iemand om te knuffelen’. ,,We noemden Rob onze teddybeer”, vertelt zijn collega-anesthesioloog Liesbet Breimer, die 17 jaar met hem werkte. ,,Rob is een grote man. Als een barende vrouw in pijn op een ruggenprik zat te wachten, zeiden we altijd: ‘Leg maar even je hoofd op de schouder van Rob, onze teddybeer.’ Zo kon ik vervolgens makkelijker de ruggenprik zetten”, glimlacht Liesbet. ,,Rob is iemand die hoort bij het ziekenhuis, hij was gezichtsbepalend. Altijd vrolijk, goed gemutst, hij brengt sfeer en zorgde altijd dat zowel patiënten als jongere medewerkers hier zich op hun gemak voelden. Heel betrokken, ik kan me niet voorstellen dat hij nu weg is.”

Volledig scherm Wil aan het werk in het Albert Schweitzer ziekenhuis. © Privéarchief

Jongere generatie

In de tijd dat Wil en Rob in het ziekenhuis werkten, is er veel veranderd in de zorg. Ten goede vooral, erkent Rob. ,,De veiligheid is ontzettend verbeterd. Veel minder risico’s. Ik heb ongelofelijk veel dingen meegemaakt, ook dat er fouten werden gemaakt. Voor fouten is nu veel minder ruimte, omdat alles heel goed wordt geregistreerd en overal protocollen voor zijn. De keerzijde daarvan is wel dat er door al die extra registratie veel minder tijd is voor een gesprek met de patiënt. En dat is zó belangrijk. Ik zeg altijd: mijn vak is horen, zien en voelen. Ik heb dat de jongere generatie die ik opleidde ook geprobeerd mee te geven. Ik hoop dat dat voldoende is gelukt.”

Naaste collega Breimer hoopt het ook: ,,Rob is helaas nog een van de weinigen die dat probeert over te brengen. Iedereen neemt een stukje mee van degene die je opleidt, ik hoop dat zijn leerlingen dat stukje van hem hebben overgenomen. Hij was echt met hoofd, hart en ziel verbonden aan het ziekenhuis, aan zijn patiënten. Het is triest dat hun afscheidsfeest niet doorgaat. En vanwege het virus kan ik hem niet knuffelen. Terwijl hij echt iemand is om te knuffelen.”

Genieten

Wil en Rob zijn van plan de komende jaren ‘vooral te genieten’: van hun stacaravan in Zeeland, fietstochten, hun ‘heerlijke tuin’, een wijntje en een hapje. ,,Natuurlijk gaan we het in het begin wel even missen”, zegt Wil. ,,Sommige mensen vallen na hun pensioen in een gat. Ik ben daar niet bang voor”, vult Rob aan. ,,Ik vermaak me wel.”

