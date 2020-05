Niet iedereen profiteert van nieuw ouderschapsverlof: ‘Het wordt een elitair gebeuren’

Vrouwen verdienen nog altijd 14 procent minder dan mannen

1 mei Het verschil in salaris van mannen en vrouwen is in 2019 opnieuw kleiner geworden. Het gemiddelde bruto-uurloon van vrouwen was volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) 14 procent lager dan het gemiddelde bruto-uurloon van mannen.