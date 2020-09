Niet méér burn-outs sinds coronacrisis, wel meer overwerk voor sommigen

Welk effect heeft de coronacrisis op werknemers? Dat heeft TNO onderzocht in juni en juli 2020. Mensen blijken zich net zo gezond te voelen als voor de crisis - soms zelfs beter - en het aantal burn-outklachten is gelijk gebleven. Tegelijkertijd wordt er wel langer overgewerkt.

Zo’n 17 procent van de werknemers had burn-outklachten in coronatijd – zowel thuiswerkers als mensen die op locatie aan de slag waren. ,,Dat is veel, maar de aantallen zijn niet hoger dan vóór de crisis. Dat was een verrassing, want er wordt veel gesproken over de vrees voor burn-out,’’ zegt onderzoeker Wendela Hooftman.

11 uur overwerken

Iets minder mensen werken over in coronatijd: 61 procent. Vorig jaar was dat nog 75 procent. Opvallend is dat de groep overwerkers kleiner is, maar dat er méér uren worden gemaakt.

Overwerkers werken gemiddeld 11 extra uur per week, in plaats van 4 uur in 2019. Hooftman: ,,Een groot verschil zag je bijvoorbeeld in de zorg. Verpleegkundigen op corona-afdelingen maakten veel overuren, terwijl de wijkzorg een rustige periode had. Voor de precieze verschillen per sector moeten we nog dieper in de data gaan duiken.’’

TNO en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voeren normaal gesproken elk jaar de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA) uit. Om het effect van de crisis op werkenden te kunnen meten, hebben ze ruim 10.000 oud-deelnemers van de enquête in 2019 opnieuw vragen gesteld. Daarbij is gekeken naar geslacht, leeftijd, onderwijs, en sector, om zo representatief mogelijk te zijn voor de Nederlandse werknemers.

Betere gezondheid

Ruim acht op de tien werknemers noemt de eigen gezondheid goed tot zeer goed. Dat is zelfs iets meer dan vóór de coronacrisis. De werk-privébalans heeft 90 procent op orde, hetzelfde als vorig jaar. Hooftman: ,,Op dit moment zien we geen schokkende verandering, dat zegt iets over de veerkracht van werknemers. Tijdens de lockdown hadden mensen het wel moeilijk, blijkt uit een ander onderzoek dat we hebben gedaan. Maar in juni en juli, toen het rustiger werd qua besmettingen, ging het eigenlijk weer.’’

ICT en financiële dienstverlening

Voor zes op de tien werknemers is het werk - vooral de locatie - veranderd door coronamaatregelen. In juni en juli werkte 44 procent van de mensen thuis, waarvan twee derde volledig.

Vooral hoogopgeleide werknemers en werknemers tussen de 25 en 54 jaar oud werken vanuit huis. In de ICT en financiële dienstverlening wordt het meest thuisgewerkt. Werknemers met een lagere of middelbare opleiding werken vaak op locatie, met name in de horeca, zorg en de bouw.

Aanpassingen thuiswerkplek

Ongeveer 40 procent van de deelnemers gaf aan dat ze aanpassingen willen aan de thuiswerkplek. Hooftman: ,,Kantoorwerkers zitten altijd al veel, maar dat is de afgelopen maanden aanzienlijk meer geworden. Eind 2020 gaan we een vervolgmeting doen om langetermijneffecten en eventuele risicogroepen in kaart te brengen.’’

Waarom krijgen veel jonge mensen te maken met burn-out? Psycholoog Thijs Launspach legt het uit:

