Nikkie Plessen gaat viraal met lockdownoplossing: ‘Mijn essentiële kleding in AH’

Modeonderneemster Nikkie Plessen gaat viraal met haar ‘oplossing’ voor de sluiting van niet-essentiële winkels tijdens de harde lockdown. In een video stelt ze voor dat Albert Heijn de ‘essentiële kerstcollectie’ van haar kledingmerk in de supermarkt legt en dat zij wc-papier gaat verkopen in haar boetiekjes, die dan ook open mogen blijven.

In de video is te zien hoe Nikkie (35) een Albert Heijn-filiaal binnengaat en met een volle tas aankopen naar buiten komt. Daarin zitten ook niet-essentiële goederen, zoals kerstsokken en een hamsterknuffel.



,,Lieve Albert Heijn, alle niet essentiële winkels moeten dicht. Dus de speelgoedwinkel, de kledingwinkel, de cadeautjeswinkel, noem het maar op. Maar gelukkig zag ik dat jullie die hele essentiële kersttruien verkopen, die essentiële knuffels, die essentiële sokken. Dus ik had een idee’’, leidt ze in, duidelijk met een knipoog.

Quote Als ik nou mijn zeer essentiële kerstcol­lec­tie bij jullie in de winkel leg, dan doen we een soort van swap Nikkie Plessen

,,Als ik nou mijn zeer essentiële kerstcollectie bij jullie in de winkel leg, dan doen we een soort van swap’’, aldus Nikkie. ,,Dan zorg ik ervoor dat jullie toiletpapier, jullie pindakaaspotten, weer bij mij in de winkel komen. En zo zorgen we voor een beetje spreiding in Nederland.’’

Etalage vol chloor

Hoewel Albert Heijn nog niet op het aanbod in is gegaan, is ze alvast begonnen. Aan het einde van het filmpje is te zien hoe de etalage van een van Nikkies winkels vol staat met flessen chloor, toiletpapier en rollen vuilniszakken.



De video is qua likes, reacties en views ruim achttien keer zo succesvol als een gemiddelde post van Nikkie. Tot nu toe staat de teller op ruim 192.000 views binnen zo’n drie uur. Premier Mark Rutte, die ze ook in haar post noemde, heeft nog niet gereageerd.

Negen ton steun

Selfmade multimiljonair Plessen, die volgens Quote een vermogen heeft van 28 miljoen euro, heeft 25 eigen winkels, los van de andere zaken die haar kleding verkopen. Die zijn allemaal dicht. Ze baalt van de timing van de lockdown en had liever gezien dat de winkels eerder in het jaar waren gesloten, zodat ze in deze feestmaand juist weer open hadden gekund.



Nikkie ontving eerder dit jaar voor haar verschillende bv’s ruim 900.000 euro aan steun van de overheid in het kader van de NOW-regeling. Omdat de klap voor haar ondernemingen kleiner bleek dan verwacht, stort ze een groot deel van het voorschot terug.

