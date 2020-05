Noodkreet vanuit MKB: ‘Met 20.000 euro kunnen wij nog geen dag onze vaste lasten betalen’

Ondernemer Pieter Jan Wassing heeft lang gedacht dat het wel goed kwam. Want natúúrlijk moest het kabinet in maart razendsnel handelen om massaontslagen door de coronacrisis tegen te gaan. Nogal wiedes dat niet elk bedrijf met zo’n inderhaast in elkaar getimmerd eerste noodpakket uit de voeten kon. ,,Ik had daar alle begrip voor”, zegt de eigenaar van Viggo BV.

Het bedrijf dat onder meer de bagage afhandelt op Eindhoven Airport had gelukkig wat vlees op de botten om de eerste klappen op te vangen. En het was ook niet zo dat de regering niks heeft gedaan, erkent Wassing. Zo kon het loon van zijn 700 werknemers grotendeels met steun van de overheid doorbetaald worden.

Voor de doorlopende vaste lasten kwam echter veel minder compensatie: eenmalig 4000 euro voor elk getroffen bedrijf. Fijn voor een kleine kroeg, maar in zijn geval een schijntje. Wassing: ,,We dachten: in het volgende steunpakket wordt dit onrecht vast rechtgezet. Maar dat gebeurt dus niet.”

In de steek gelaten

In het steunpakket gaat de tegemoetkoming omhoog naar maximaal 20.000 euro. ,,Daarvan kunnen wij nog geen dag onze vaste lasten betalen”, schampert hij. Om zijn bedrijf aan te passen aan de nieuwe werkelijkheid, met minder vluchten, zal hij moeten reorganiseren. Maar dat kost wel geld, stelt Wassing. ,,De overheid zorgt dat de tent wordt dichtgegooid, maar de schade wordt niet vergoed en de lasten worden niet eerlijk verdeeld. Dat is volstrekt onredelijk.”

Hij voelt zich in de steek gelaten door de politiek. ,,Het gaat vooral over Booking.com dat amper belasting betaalt of de bonus voor KLM-baas Elbers, maar dat er 50.000 bedrijven zijn, de motor van de maatschappij, die op dit moment geslacht worden, daar heeft niemand het over.”

En hij is niet de enige die er zo over denkt. Ook in andere bedrijfstakken, zoals de evenementenbranche en de recreatiebranche, staat ondernemers het water aan de lippen. Jochem van Schayk draaide vorig jaar nog 13 miljoen euro omzet met zijn interieur- en evenementenbedrijf Tausch. Hij werkt normaal gesproken veel over de grens, en voert met zijn 80 man personeel opdrachten uit voor multinationals als Facebook, Boeing en DSM.

Wanhoop nabij

Van Schayk denkt dit jaar 10 miljoen euro aan omzet in te leveren. En toch komt hij ook in het tweede steunpakket niet in aanmerking voor een tegemoetkoming in zijn vaste lasten, terwijl de huur van 25.000 vierkante meter aan bedrijfs- en productiehallen, verzekeringen en uitgaven aan het leasewagenpark gewoon doorlopen. De reden is dat het bedrijf van Van Schayk bij de Kamer van Koophandel is ingedeeld bij de categorie reclamebureaus. En die krijgen geen tegemoetkoming.

Ook hij is de wanhoop inmiddels nabij. ,,Welk bedrijf is in staat 10 miljoen euro omzetverlies op te vangen? En het bizarre is: mijn concurrenten uit Denemarken, Duitsland en Frankrijk krijgen van hun overheden wél steun. Zo wordt de markt voor ons verpest.”

Regeling zoals in Denemarken

Werkgeversclubs VNO-NCW en MKB-Nederland zijn er de afgelopen weken niet in geslaagd meer steun los te peuteren voor wat zij het ‘hart van het Nederlandse bedrijfsleven’ noemen.

Zij hebben hun hoop nu gevestigd op de Tweede Kamer, dat donderdag over het tweede steunpakket spreekt. In een brandbrief aan het parlement schermen zij met ontluisterende cijfers: zo is een gemiddeld horecabedrijf met 20 medewerkers in coronatijd nog altijd 123.000 euro per kwartaal aan vaste lasten kwijt. Ruim een ton wordt dus niet gecompenseerd. Voor bungalow- en attractieparken is de niet vergoede schade nog veel groter.