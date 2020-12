Ondernemer Babette werd ‘te vroeg’ zwanger, grijpt naast duizenden euro’s verzekeringsgeld

Zwangere vrouwen in loondienst hebben recht op zestien weken doorbetaald verlof, extra pauzes, tijd om te kolven en regelmatige werktijden. Voor vrouwelijke ondernemers is dat heel anders. Zzp’ers kunnen tijdens hun verlof de zelfstandige-en-zwanger-uitkering aanvragen bij UWV, gelijk aan het minimumloon. Voor een hoger inkomen kan een ondernemer een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten met aanvullende dekking voor zwangerschap, zoals Babette (achternaam bij redactie bekend). ,,Ik verdien een hoger salaris, dus dat wilde ik goed verzekeren. Ik heb me daarbij laten informeren door een verzekeringsadviseur.’’

Bas van der Wiel van zzp-Nederland is zo’n onafhankelijke verzekeringsadviseur, maar niet betrokken bij deze zaak. Hij legt uit: ,,Voor de zwangerschapsdekking gelden vaak extra voorwaarden, bijvoorbeeld dat iemand al minstens een jaar of twee jaar verzekerd moet zijn. Verzekeraars willen voorkomen dat iemand zich midden in de zwangerschap verzekert en dus kort premie betaalt, terwijl ze wel een forse uitkering krijgen.’’

Babette (31) verzekerde zichtbij de Amersfoortse. ,,Dat was de enige verzekering waar je ‘vanaf de eerste dag van de zwangerschap’ bent verzekerd. Ik was nog niet zwanger toen ik de polis afsloot, maar nu zegt de verzekeraar tot m’n verrassing dat ik tóch niet aan de voorwaarden voldoe.’’

Misleid

In de polisvoorwaarden staat namelijk dat de uitgerekende datum veertig weken na het ingang van de polis moet liggen. Babette: ,,In de offerte en in de externe communicatie van De Amersfoortste, zoals blogs op de website zijn die voorwaarden nooit als zodanig met mij gedeeld. Ze hebben me misleid met hun eigen tekst en me niet op de voorwaarden gewezen die anders zijn.’’

Na de aanvraag moet je nog een maand wachten op goedkeuring van de verzekering. Babette: ,,Toen de goedkeuringsbrief binnenkwam grapten m’n partner en ik nog: ‘dan is dit onze vrijbrief om te gaan proberen’. Onverwachts werd ik heel snel zwanger, bij ons eerste kind heeft het langer geduurd.’’

Toen ze de zwangerschap meldde, kreeg ze eerst een brief dat alles in orde was. Een paar maanden later kreeg ze echter een andere brief, waarin stond dat ze tóch geen recht had op vergoeding van het zwangerschapsverlof. De uitgerekende datum ligt namelijk 38,5 week later, en niet 40 weken nadat de verzekering inging. Ze heeft een verklaring van de verloskundige opgestuurd waarin staat dat de dag van bevruchting na ingang van de polis ligt, maar dat mocht niet baten.

Eisprong

Hoe zit het dan met die veertig weken? Babette: ,,Om de uitgerekende datum te bepalen, vraagt de verloskundige naar de laatste dag van de menstruatie want die datum weten veel vrouwen namelijk nog. Vanaf die dag rekenen ze veertig weken, maar de eisprong en eventuele bevruchting gebeuren pas twee weken later.’’ Die eerste twee weken krijgen aanstaande moeders ‘cadeau’; gemiddeld genomen zijn vrouwen vanaf de bevruchting maar 38 weken zwanger blijkt ook uit een wetenschappelijke studie.

Babette heeft een interne klacht ingediend maar die is afgewezen. Nu is ze overigens wél verzekerd voor eventuele arbeidsongeschiktheid als gevolg van de zwangerschap, maar niet voor het zwangerschapsverlof zelf.

De Amersfoortse zegt in een schriftelijke reactie: ,,Na ingang van de polis ben je direct verzekerd voor zwangerschap. In de polisvoorwaarden is daarbij wel duidelijk benoemd dat de uitgerekende datum van de verloskundige ten minste veertig weken na de ingangsdatum van de verzekering moet zijn. Met veertig weken onderscheidt De Amersfoortse zich positief in de markt, juist omdat wij waarde hechten aan gelijke behandeling, andere verzekeraars hanteren vaak een langere wachtperiode van een of zelfs twee jaar.’’

,,Word je als ondernemer zwanger rondom de ingangsdatum van de polis, dan kan jouw zwangerschap dus net wel of net niet resulteren in een uitkering, dit is afhankelijk van de uitgerekende datum. Voor adviseurs en klanten zijn de polisvoorwaarden apart gepubliceerd op de website. Ook in offertes wordt naar de polisvoorwaarden verwezen.’’

Kritisch

Van der Wiel zegt dat verzekeraars kritisch kunnen zijn: ,,Er is ook een groep hoogopgeleide onderneemsters die goed op de hoogte zijn van de regels en zich dus precies voor de zwangerschapsperiode verzekeren. Ik heb wel eens meegemaakt dat mensen een IVF-traject wilden starten, en vroegen wanneer de aov-dekking precies inging zodat ze de afspraken ná die datum plannen.’’

Verplichte verzekering, verplichte voorwaarden? Mag een verzekeraar zomaar eisen stellen aan een aov voor zwangerschap? Leontine Bijleveld, zelfstandig vrouwenrechtenexpert en voorzitter van de Vereniging voor Vrouw en Recht: ,,Wij vinden van niet, maar de Hoge Raad oordeelde in 2008 van wel.’’



Een aov-verzekering is nu (nog) niet verplicht en vier op tien zzp’ers is niet verzekerd, blijkt uit cijfers van TNO en het CBS. Onder ondernemers met de laagste inkomens is dat zelfs 65 procent.



Aanvullende eisen

Rond 2024 moeten zzp’ers zich waarschijnlijk verplicht gaan verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid. Dat staat in het principeakkoord over de pensioenen tussen de vakbonden, werkgevers en het kabinet. Verandert er dan iets aan de aanvullende eisen van verzekeraars voor aov bij zwangerschap? Bijleveld: ,,Ik denk het wel. Zodra de verplichte aov ingaat, gaat het argument van verzekeraars niet meer op dat vrouwen zich, ook voor het bovenminimale, alleen verzekeren voor het jaar dat ze zwanger willen worden.’’



De maandelijkse premie voor een aov ligt al gauw rond de 150 euro, schat Van der Wiel. ,,Dat is afhankelijk van allerlei factoren. Zoals de gekozen wachttijd, oftewel hoe lang iemand eruit moet liggen voordat de verzekering uitkeert. Sommigen kiezen voor eigen risico van 30, 60, 90, 180 dagen of een en twee jaar. Heb je een eigen risico van 180 dagen, dan heb je geen zwangerschapsuitkering want zo’n verlof is 16 weken oftewel 112 dagen. Verder kijkt een verzekeraar onder meer naar je risicoprofiel, leeftijd, en het verzekerde bedrag.’’



Overigens staat in het eerste verplichte aov-voorstel van de Stichting van de Arbeid niets over verzekering tijdens de zwangerschapsverlofperiode. Het voorstel voor de verzekering dekt het minimumloon met een wachttijd van 52 weken, eventueel in te korten naar 26 weken. Tijdens zwangerschapsverlof (16 tot 20 weken) is een zwangere ondernemer dan aangewezen op de Z-E-Z-regeling.

