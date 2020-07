Ontslag Action-medewerker onterecht: niet betaald plastic tasje kost winkelketen nu 7200 euro

Dennis pakte aan het einde van zijn werkdag, bij een Action-vestiging in Velp, een plastic tasje bij de kassa om zijn eerder gekochte producten in te doen en mee naar huis te nemen. Hij betaalde echter niet voor het zakje. Bij terugkeer van zijn vakantie stonden plotseling ‘twee hoge piefen’ voor Dennis’ neus. Ontslag op staande voet, was de boodschap.



,,Ik was helemaal flabbergasted”, zei de vulploegmedewerker er eerder over. ,,Meen je dat nou echt, dacht ik alleen maar. Als ik nou iets van waarde had gestolen... maar ik heb gewoon onbewust dat tasje niet afgerekend.” De kosten van het tasje bedroegen 3 eurocent, maar Action was onverbiddelijk. Dennis ging de laan uit, maar volgens de rechter was dat niet terecht.