Ontslagen door het algoritme, gebeurt dat ook in Nederland?

De zaak tegen Uber dient in Nederland, omdat het Europese hoofdkantoor van het bedrijf zich hier bevindt. De vier chauffeurs, twee in Londen, één in Birmingham en één in Lissabon, hadden zich volgens de systemen van Uber schuldig gemaakt aan frauduleus gedrag en werden zonder recht op beroep de laan uitgestuurd. Ze ontkennen de fraude en wijzen op de Britse en Europese privacywetten, die individuen bescherming geven tegen 'oneerlijke geautomatiseerde besluitvorming'.

Quote Als een algoritme iemand aanvinkt als fraudeur en die persoon wordt automa­tisch ontslagen, zonder check, dan hebben de chauffeurs een punt Maarten van Gelderen, arbeidsrechtadvocaat

Fraude

Volgens arbeidsrechtadvocaat Maarten van Gelderen is het gebruik van algoritmes op zich niet het probleem in deze zaak. Algoritmes mogen door bedrijven namelijk ingezet worden om bedrijfsdata bijvoorbeeld na te lopen op verdachte transacties. ,,Als het algoritme alleen is gebruikt om fraude op te sporen en daarna heeft iemand bij de afdeling HR gecontroleerd of er inderdaad is gefraudeerd, dan is er niet zoveel aan de hand.’’

Dat er ook een mens van vlees en bloed bij de gang van zaken betrokken was, is echter wel cruciaal. Van Gelderen: ,,Als een algoritme iemand aanvinkt als fraudeur en die persoon wordt automatisch ontslagen, zonder check, dan hebben de chauffeurs een punt.’’

Ontslagbrief

Uber is niet het enige grote bedrijf dat algoritmes inzet om de bedrijfsresultaten in de gaten te houden. Medewerkers van de Amerikaanse magazijnen van Amazon meldden eerder al dat de computer iedere beweging controleert: als zij hun werk niet snel genoeg doen, krijgen ze automatisch een waarschuwing of wordt er door de computer een ontslagbrief opgesteld.

Reorganisatie

Ook in Nederland worden al jaren algoritmes bij ontslag ingezet, zegt Van Gelderen. ,,Bij een reorganisatie moeten bedrijven het afspiegelingsbeginsel toepassen. Dat is een simpele rekensom, oftewel algoritme. Eerst verdeel je het bedrijf in vijf leeftijdsgroepen en op basis van leeftijd en dienstjaren bereken je per groep wie ontslagen moet worden. Er is zelfs software voor.’’

Van die rekensommen ligt niemand wakker. Waarom niet? ,,Het verschil met de Uber-zaak is dat het algoritme daar leidt tot een ontslag om een persoonlijke reden, terwijl het afspiegelingsbeginsel juist door werkgevers moet worden toegepast om persoonlijke voorkeuren bij ontslag te voorkomen.’’ Oftewel: eerst heeft een mens besloten dat er een aantal medewerkers ontslagen moeten worden. De afspiegelingsregels helpen vervolgens bepalen welke medewerkers dat zijn.

Kun je ontslagen worden voor het eten van een paar pinda’s? De een wel, de ander niet. Professor Stefan Sagel legt uit hoe dat zit:

