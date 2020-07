Ook deze digital nomads werkten noodgedwongen thuis: ‘Mis het reizen, maar dat is luxeprobleem’

Omschakelen naar thuiswerken was voor veel Nederlanders flink wennen. Maar hoe was dit eigenlijk voor digital nomads, ondernemers die normaal gesproken hun werk doen vanuit de mooiste plekken ter wereld? Door de lockdown moesten ze noodgedwongen in Nederland blijven.

Ondernemer Suzanne van Duijn (31) heeft haar eigen pr-bureau en gaat zodra het kan op reis om te ontspannen én werken. Dit leven bevalt haar zo goed dat ze een boek schreef voor ondernemers die net als zij digital nomad willen worden. Maar vanwege de coronapandemie zitten verre reizen er voorlopig niet in.

Van Duijn moest behoorlijk wat plannen wijzigen door de lockdown. ,,Ik zou twee weken naar Marokko gaan om bij te tanken en te werken. In mei zou ik nog een week naar Andalusië gaan, maar dat ging allemaal niet door.” Flink balen voor een ondernemer die bijna de helft van het jaar in het buitenland zit en kan werken waar ze wil. ,,Ik had door de coronamaatregelen meteen het gevoel dat ik opgesloten zat in eigen land en in mijn huis.”

Scandinavië

Ook ondernemers Kay Holleman (34) en Esther Vos (30) moesten hun plannen on hold zetten. Het stel begon twee jaar geleden aan een wereldreis. Ze belandden uiteindelijk in Nieuw-Zeeland, bouwden daar een camper om tot huisje en werkten onderweg aan hun eigen kersverse onderneming in de online marketing. Nog geen week terug in Nederland kochten ze een nieuwe bus die ze ombouwden tot minihuis op wielen voor een volgend avontuur. Vos: ,,We stonden op punt van vertrek en zouden richting Scandinavië reizen, maar door de lockdown hebben we die plannen moeten uitstellen.”

De twee baalden ontzettend, want na een paar weken keihard klussen aan de camper keken ze erg uit naar hun reis. ,,Maar het gaf ook wel wat rust. We hadden werk zat en we konden het ook prima in Nederland doen.”

Voordelen

Volledig scherm Suzanne van Duijn aan het werk in Utrecht. © Privé-archief Digital nomad Van Duijn beseft dat het niet meer ver kunnen reizen niet het ergste is wat je kan overkomen. ,,Het is eigenlijk een luxeprobleem. Hoe erg is het nou eigenlijk dat ik niet meer vier maanden weg kan. Corona heeft alles in perspectief gezet, ik ben ontzettend blij dat mijn familie in ieder geval gezond is.” Reisjes maakt de ondernemer nog steeds, maar dan in eigen land. Want wat is er eigenlijk mis met een tripje naar de Waddeneilanden? ,,In mei ben ik een paar dagen naar Drenthe gegaan, volgende week ga ik naar Middelburg en volgende maand zit ik in Friesland. Daar is het ook ontzettend mooi.”

Ook Holleman en Vos weten dat Nederland genoeg moois te bieden heeft. Toch lonken de bergen. Daarom trokken ze meteen, toen de grenzen weer opengingen, richting Zwitserland. ,,We konden inderdaad niet wachten, we genieten enorm van dat dit weer kan”, zegt Vos. Wat het stel hierna van plan is, ligt nog open. Holleman: ,,We bekijken het van dag tot dag. Maar we willen sowieso richting de Dolomieten, Italië, Slovenië, misschien Kroatië, Albanië, met de veerboot naar Sardinië en vanuit daar naar Spanje.” Vos: ,,Als corona het toelaat willen we overwinteren in Spanje. Maar we zijn flexibel, we zien wel.”

Omdat de twee zoveel ervaring hebben, hebben ze naast hun online marketingbedrijf ook de blog Bynomads waar digital nomads onder meer tips en een e-book kunnen vinden om hun camperdroom te verwezenlijken. Holleman: ,,Campers zijn enorm booming nu, sinds de lockdown hebben we twee keer zoveel bezoekers. Het is een veilige manier van reizen, je zit in een soort van quarantaine.”

Vrijheid

In Nederland stort Van Duijn zich ook op haar werk. Ze lanceerde net voor de crisis een coachingstraject en biedt e-courses aan voor digital nomads, hier is ze nu toch wel druk mee. ,,Ik dacht: dat zal wel niets worden. Maar ik heb er toch drie verkocht. Digital nomad zijn is meer dan reizen, het is een leefstijl en heeft meer met de manier van werken te maken.”

Op deze manier probeert Van Duijn een buffer op te bouwen om in mindere tijden - die er misschien aan gaan komen - ook rond te kunnen komen. ,,Dat ik nog genoeg werk heb, geeft me wel vertrouwen in de situatie.” Het gevoel van vrijheid haalt Van Duijn niet meer alleen uit haar reizen. ,,Dat je jezelf ook met tegenslag staande weet te houden is pas vrijheid.”

Maar uiteindelijk blijft het toch water bij de wijn doen. Hoewel Nederland en Europa genoeg mogelijkheden bieden, mist ze haar verre reizen wel. ,,Gelukkig ben ik geen traveljunk. Ik ben nooit fulltime op reis, mijn leven hier is ook leuk.” Minder reizen levert ook voordelen op, vooral voor het milieu. ,,Ik heb aan het begin van het jaar gezegd dat ik minder zou gaan reizen. Dat gaat tot nu toe goed: ik heb dit jaar nog steeds niet gevlogen.”

