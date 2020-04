Ook vanuit huis heeft de secretaresse het druk genoeg: ‘Ik ben een vraagbaak’

Fons Scheltema, eigenaar van detacherings- en opleidingsbureau Assistant2 was in 1987 betrokken bij het ontstaan van Nationale Secretaressedag. ,,Secretaresses werden destijds vooral gezien als een veredelde koffiebrenger’’, zegt hij. In de afgelopen 35 jaar is het vak, de status en ook de naam veranderd. De assistent van nu heeft veel meer taken gekregen. Ze moet kunnen sparren met de manager, is betrokken bij het personeelsbeleid en helpt bij de financiën en de marketing. Dat vraagt veel van de huidige secretaresse. ,,Managers verwachten dat zij op hbo- of wo-niveau mee kunnen denken’’, zegt Scheltema.