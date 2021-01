Oud-collega’s en klanten hielpen Jan-Willem zoeken naar nieuwe baan: ‘Machtig mooi’

Acht jaar werkte Küper als business intelligence consultant en consultancy manager. Hij stuurde andere consultants aan die bedrijven ondersteunen bij het interpreteren en inzetten van data. Twee dagen in de week was hij zelf op pad voor klanten. Leuk werk en fijne collega’s, zegt Küper. Maar het bedrijf lag op ruim twee uur rijden van zijn huis. ,,Die reistijd brak me langzaam op. Ik stond al om kwart over vijf op en was pas om zeven uur ’s avonds thuis.’’

Eigen team

Daarom ging Küper begin 2020 op zoek naar een nieuwe baan. Al snel vond hij een functie als consultant bij een multinational, gespecialiseerd in IT. ,,Ik kreeg de toezegging dat ik een eigen team op mocht zetten, gespecialiseerd in datamanagement. Dat bood kansen.’’

Begin februari had hij ’s ochtends een eerste gesprek. Die middag nog een tweede en diezelfde avond kreeg hij een aanbieding. ,,Ik was hartstikke blij. Het was op een aantal punten een vooruitgang.’’ Bijvoorbeeld in reistijd. Het kantoor van zijn nieuwe werkgever was nog maar 45 minuten rijden. ,,En het was een groter bedrijf met meer ontwikkelingsmogelijkheden.’’

Quote Ik kreeg de toezegging dat ik een eigen team op mocht zetten, gespeciali­seerd in datamanage­ment. Dat bood kansen Willem Küper

Met uitzicht op een nieuwe baan liet hij zijn huidige werkgever weten dat hij wegging. ,,Ik wilde eigenlijk na de zomervakantie komen, maar mijn nieuwe werkgever wilde dat ik zo snel mogelijk kwam. Dus spraken we af dat ik 1 mei zou beginnen.’’ Zover kwam het niet. De coronacrisis brak uit en twee weken voordat hij zijn eerste werkdag zou hebben, belde een HR-medewerker op. ,,Ze zei: ‘hoe spijtig ik het ook vind, het gaat niet door’. Van alle werknemers die zouden beginnen of net waren begonnen, werd het contract ontbonden.’’

De Holtenaar was verbaasd. ,,IT is niet een sector die hard is geraakt door de coronacrisis.’’ Maar hij zag het ook terug bij vrienden die werken als zelfstandige en opeens minder opdrachten kregen. ,,Net na het uitbreken van de crisis werden bedrijven onzeker. Ze durfden het niet aan iemand in dienst te nemen.’’ Hij vroeg aan zijn oud-werkgever of hij toch niet kon blijven. ,,Maar ook daar was onzekerheid. Mijn werkgever zei: ‘probeer het eerst ergens anders, over een halfjaar ben je weer welkom’.’’

Bijblijven in vakgebied

En dus stond Küper op 1 mei onverwacht op straat. ,,We hebben een koophuis en kinderen. Dat moet allemaal wel doorgaan natuurlijk.’’ Over zijn leeftijd maakte hij zich geen zorgen. ,,Ik moet echt nog wel even werken en ik vind scholing belangrijk, dus ben ik goed bijgebleven in mijn vakgebied.’’ Op internet zocht Küper naar vacatures. Hij vond er drie die bij hem passen. ,,Ik ben redelijk kieskeurig. Ik wilde alleen reageren op een vacature voor een baan waar ik ook langere tijd zou willen werken.’’

Quote Uiteinde­lijk ben ik dus twaalf dagen werkloos geweest

Tegelijkertijd vroeg hij zijn netwerk om hulp. ,,Dat was machtig mooi. Collega’s, maar ook klanten namen contact met me op en wisten bij welk bedrijf ze iemand zochten.’’ Zo kwam Kuper al heel snel aan een baan. ,,Iemand die ik kende, nam contact op met Winvision (een bedrijf gespecialiseerd in ict voor met name de zorg, het onderwijs en de bouw, red.) en vervolgens nam Winvision weer contact met mij op.’’ Het gesprek vond begin mei plaats. Küper werd aangenomen en op 13 mei had hij zijn eerste werkdag. ,,Uiteindelijk ben ik dus twaalf dagen werkloos geweest.’’

Online-pubquiz

In eerste instantie kreeg hij een jaarcontract. Maar al in december kreeg Küper te horen dat zijn contract werd omgezet naar onbepaalde tijd. ,,Dat was geweldig. Misschien heeft het zo moeten zijn. Ik heb het naar mijn zin, het is een hele leuke club mensen.’’ Die hij overigens nog vrijwel niet in het echt heeft gezien. ,,De afgelopen maanden ben ik ongeveer tien keer op kantoor geweest.’’

Toch heeft hij een goed beeld gekregen van de sfeer. ,,We hebben af en toe een online-pubquiz en een borrel, daar ontmoet je ook collega’s.’’ Al blijft het vreemd dat hij zijn medewerkers vooral online kent. ,,Laatst wilde ik me op kantoor voorstellen aan een collega. We bleken elkaar al te kennen, maar op zijn foto op Teams zag hij er heel anders uit dan in het echt.’’

Thuiswerken in coronatijd



Vooral ICT’ers deden in 2020 hun werk vanuit huis. Ruim 40 procent was vorig jaar thuiswerker, blijkt uit onderzoek van CBS. In 2019 was dat nog ruim 20 procent. Ook managers en werknemers met een pedagogisch beroep werkten vaak vanuit huis, maar dat deden zij voor het uitbreken van de coronacrisis ook al. Werknemers in de dienstverlenende, agrarische of transport en logistieksector werkten nauwelijks thuis, nog geen 5 procent.

Lees hier alle afleveringen van de reeks Baan kwijt door corona.

Alle onze video’s over het coronavirus bekijk je hieronder:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.