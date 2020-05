Premier Nieuw-Zeeland: ‘Vierdaagse werkweek kan helpen economie op te bouwen na corona’

Ardern pleitte tijdens een Facebook Live-sessie voor flexibelere werkvoorwaarden, die de balans tussen werk en privé kunnen verbeteren. Ze zei dat ze heel wat voorstellen van de Nieuw-Zeelanders had gekregen om de economie weer op gang te krijgen na de wekenlange lockdown in het land.

De economie zal dit jaar volgens de verwachtingen van het IMF met 8 procent krimpen in Nieuw-Zeeland. De werkloosheid kan stijgen naar meer dan 15 procent, tot zelfs 30 procent.

Reizen in eigen land

Nieuw-Zeeland houdt nog altijd de grenzen gesloten en moet daarom op binnenlands toerisme mikken. Er zijn meerdere ideeën geopperd om reizen in eigen land een boost te geven, zoals het verstrekken van meer vakantiedagen en het invoeren van een vierdaagse werkweek.

Premier Ardern had er wel oren naar en riep bedrijfsleiders op het in overweging te nemen. Ze gelooft ook dat alternatieven zoals thuiswerk de productiviteit ten goede komen. ,,Maar uiteindelijk is dit een kwestie tussen werkgevers en werknemers’’, zei ze.

In de Facebook-sessie gaven meerdere Nieuw-Zeelanders aan dat een grotere flexibiliteit in hun professioneel leven hen zou aanzetten tot meer toeristische reizen in eigen land. Het toerisme in Nieuw-Zeeland kan zo’n boost wel gebruiken, nu er nog altijd geen buitenlanders op reis mogen gaan. Tegelijkertijd moeten vele inwoners in deze coronatijden ook de broekriem aanhalen. Tienduizenden Nieuw-Zeelanders verloren al hun baan tijdens de lockdown.

Gelukkiger

Nieuw-Zeelandse ceo Andrew Barnes voerde bij het bedrijf Perpetual Guardian in 2018 al een standaard vierdaagse werkweek in voor zijn tweehonderd werknemers. Zijn ervaring is dat het personeel gelukkiger en productiever is. ,,Nieuw-Zeeland zou zeker voor de vierdaagse werkweek kunnen gaan na de coronacrisis, als strategie om de economie weer op te bouwen, en in het bijzonder de toeristische sector die ongewoon hard getroffen is’’, zei hij. Een extra vrije dag zou volgens Barnes verder kunnen worden gebruikt voor om- of bijscholing.