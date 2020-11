Profiteer je als thuiswerker straks van catering en schoonmaak aan huis?

Baan kwijt door corona ‘Toen mijn manager zei: ik wil met je praten, wist ik dat het klaar was’

9 november Het ene na het andere bedrijf maakt bekend mensen te moeten ontslaan. Reden: corona. Er zijn minder vluchten, minder treinreizen, minder vakanties, minder festivals, en ga zo nog maar even door. Layla van den Berg (27) uit Haarlem was medewerker in de luchtvaartlogistiek. Ze werkte er nog maar drie weken toen ze ontslagen werd.