Rechter stelt KLM in gelijk, werknemers met langer dienstverband mogen wél ontslagen worden

KLM hoeft bij de aanstaande reorganisatieplannen niet het nieuwste personeel als eerste de deur te wijzen. Dat heeft de rechtbank in Amsterdam besloten in een kort geding dat was aangespannen door de VNC, de vakbond voor cabinepersoneel.

De luchtvaartmaatschappij moet als gevolg van de coronacrisis flink bezuinigen en wil daarbij het liefst ontslagen laten vallen in alle leeftijdsgroepen. De VNC stelde dat in de cao was afgesproken dat juist de werknemers die het laatst waren aangenomen ook het eerst zouden moeten vertrekken. Maar volgens de rechter komen die afspraken over een ‘last-in-first-out-principe’ (ook wel afgekort tot ‘ lifo-principe’) daarin niet duidelijk genoeg naar voren.



De rechter oordeelde daarom in het voordeel van de luchtvaartmaatschappij. VNC beraadt zich op eventuele nadere stappen, schrijft zij op haar website.

De rechtbank merkt verder op dat KLM bij het last-in-first-out-principe meer ontslagen nodig heeft om tot dezelfde kostenbesparing te komen. Dat zou tot onevenredig verlies van jongere cabinewerknemers kunnen leiden en dat zou weer problemen kunnen opleveren voor het personeelsbeleid van KLM in de toekomst.

Geldende norm

Het lifo-principe was lang de geldende norm bij reorganisaties, tot deze in 2006 werd vervangen door het afspiegelingsprincipe. ,,Een werkgever kijkt naar de leeftijdsopbouw binnen een functie en per leeftijdsgroep moet de werknemers met het kortste dienstverband worden ontslagen”, aldus arbeidsrechtadvocaat Gerard Berghuis. ,,In 2015 is wettelijk vastgelegd dat hiervan kan worden afgeweken als je dat in het cao afspreekt en er een ontslagcommissie is vastgesteld.”

Op dat principe doet de vakbond nu een beroep, maar zo stelt Berghuis, dat gaat in deze zaak niet op. Er zijn onderhandelingen over geweest, maar nooit concrete afspraken over gemaakt. ,,En daarmee is last-in-first-out in strijd met de wet. De uitspraak is in die zin niet verrassend en heeft ook geen gevolgen voor andere reorganisaties.” Overigens heeft pilotenvakbond de VNV (de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers) deze afspraak wel in 2015 vastgelegd in de cao en daar wordt bij een reorganisatie wel het lifo-principe gehanteerd.