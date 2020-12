Rinze (57) verloor én vond een baan door corona: ‘Na 100 keer solliciteren was het raak’

Boete voor stadhuis Parijs vanwege ‘te veel vrouwen in hoge functies’

16 december De Franse regering heeft het stadhuis van Parijs een boete van 90.000 euro opgelegd omdat het twee jaar geleden te veel vrouwen in managementposities heeft aangenomen. Dat gaat in tegen een regel rond gendergelijkheid in Frankrijk uit 2013. Anne Hidalgo, de burgemeester van de hoofdstad, noemt de boete 'absurd'.