Roerig jaar voor tassenontwerper Omar Munie vanwege omstreden vastgoeddeal: ‘Ik heb er geen cent aan verdiend’

Munie mag als ondernemer dan wel de buurman van koning Willem-Alexander zijn, maar privé woont hij al jaren in een ‘gewone’ huurwoning in Moerwijk. De Haagse tassenkoning doet ook open in een simpel kloffie. En wie binnen veel glamour verwacht, komt bedrogen uit. De inrichting is redelijk standaard. Wel staat in de hoek van de woonkamer een opvallende, witte fauteuil. Die heeft wél iets koninklijks, zegt Munie lachend terwijl hij er plaats in neemt. Hij geniet er nog maar even van nu het nog kan, want zijn partner wil het ding weg hebben.