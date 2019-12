Rondkomen van 1800 euro of meer verdienen dan je ouders samen: dit lazen we het meest

Van honderden artikelen dit jaar op deze site over de werkvloer en arbeidsmarkt, zijn dit de vijf best gelezen verhalen. Onderwerpen over geld blijven onverminderd populair, maar ook opmerkelijke werksituaties trokken de aandacht. Van nummer 5 naar 1:

Nummer 5: Familie Rijkens leeft van 1800 euro per maand. ‘Frisdrank koop ik niet meer’

Een fulltime baan in 2019, het jaar dat het minimumloon precies vijftig jaar bestaat, was goed voor 1615 euro bruto per maand. Is het voldoende om van rond te komen? Familie Rijkens uit Biervliet vertelt. ,,Mijn man is volledig afgekeurd. Een versleten rug, reuma en ptss. Ik zit gedwongen thuis omdat mijn man de zorg voor de kinderen niet in zijn eentje redt en kinderopvang te duur is. Tot ze alle drie op de basisschool zitten, ontvangen wij een uitkering ter hoogte van het minimumloon. Inclusief alle toeslagen is dat voor ons zo’n 1800 euro per maand. Dat is eigenlijk net te weinig,” aldus Marijke Rijkens. Hier lees je het hele verhaal van de familie. Het artikel leverde tientallen reacties én donaties op. Daarvan ging het gezin naar de dierentuin (video).

Volledig scherm Marijke (35) en Leo Rijkens (37) moeten met drie kinderen maandelijks rondkomen van een minimumloon. © Ramon Mangold

Nummer 4: Roklengte-advies van ministerie zorgt voor verhitte reacties

2019 komt in de top vijf van warmste jaren ooit en in de top drie van zonnigste jaren ooit gemeten. Het warme weer was voor het ministerie van Sociale Zaken een mooie gelegenheid om het onlinemagazine ‘Werken in extreme temperaturen’ op Arboportaal.nl onder de aandacht te brengen op Twitter. Speciale aandacht ging daarin uit naar de prangende kwestie ‘Op warme dagen: Rok of blote benen?’ Een panty is volgens het artikel ‘zeker niet verplicht’, maar hangt ‘volgens de etiquette samen met de roklengte en de conditie van de benen’. ,,Valt de rok op de knie, dan vinden we (verzorgde) blote benen geen probleem”, zo luidt het oordeel. Dit schoot bij velen in het verkeerde keelgat. Op Twitter vroegen veel vrouwen zich af waar het ministerie zich mee bemoeide. In dit artikel een bloemlezing uit de vele reacties.

Nummer 3: Vrouw solliciteert bij marketingbureau en ontdekt haar eigen bikinifoto op hun Instagram

Kort nadat de 24-jarige Emily Clow uit Texas solliciteerde voor een functie bij een marketingbedrijf, kreeg ze een telefoontje van de potentiële werkgever. Die raadde haar aan om het bedrijf te volgen op Instagram. In de hoop dat ze daarmee meer kans maakte om de baan in de wacht te slepen, volgde ze dat advies. Toen ze door de Instagram Stories van het bedrijf scrolde, ontdekte Clow echter een foto van zichzelf in een rode bikini met een waarschuwing voor potentiële sollicitanten voor ‘onprofessioneel gedrag’. De vrouw besloot haar verhaal te delen. Lees hier het hele verhaal van Emily Clow.

Volledig scherm Emily Clow © Privé-archief

Nummer 2: Heel veel mensen teleurgesteld na ontvangen eerste loonstrook

Toen Nederlanders hun eerste loonstrookje van 2019 ontvingen, was voor velen de kater groot. Want dit jaar zou iedereen er op vooruit gaan door de verbeterde economische situatie, bezwoer premier Mark Rutte meermaals. Toch kwamen veel meer mensen na een eigen berekening tot een heel andere conclusie. Werden ze bedonderd, rekenden ze niet goed of hadden ze nét pech? De lezersredactie van deze krant ontving zelfs meerdere boze mailtjes van mensen die er na het ontvangen van de AOW, het pensioen of de eerste loonstrook niet op vooruit, maar juist op achteruit zijn gegaan. Herkenbaar? Het Nibud gaf de nodige opheldering. Dat lees je hier.

En met stip op nummer 1: Student en ondernemer Teun (19) verdient meer dan zijn ouders samen

Teun Verschuren (19), tweedejaarsstudent ondernemerschap & retailmanagement in Breda, is een geboren ondernemer. Op zijn elfde ging hij al op zoek naar een gat in de markt, staat in dit artikel goed gelezen verhaal. ,,Ik merkte dat verjaardagsfeestjes steeds gekker en groter werden. De jarige ging niet meer koekhappen, maar lasergamen of op een quad rijden. Dat kost natuurlijk bakken met geld.” Teun struinde het internet af, op zoek naar onder meer lasergamesets. Hij vond Chinese fabrieken, waar hij feestgerei voor een klein prijsje opkocht. Hij wilde betaalbare feestjes aanbieden. Na een paar jaar kinderfeestjes besloot hij dat hij zijn doelgroep flink wilde uitbreiden. Zo ontstond VT-entertainment in 2015. Het gaat Teun enorm voor de wind en draait hij een enorme omzet. We zochten hem onlangs nog eens op, om te kijken hoe het nu - bijna een jaar later - met hem gaat. Dat lees je hier.

Volledig scherm Teun Verschuren runt sinds 2015 VT-entertainment © Ferdi Vol

