Rosanne (39) nam ontslag om gratis voor het goede doel te gaan werken

Rootert probeert al jaren bewust te leven, samen met haar man en twee zoons. ,,We fietsen zoveel mogelijk en reizen verder met de trein. Geen vliegvakanties meer.’’ Van de zomer kwam er nog een actie bij: ze nam ontslag.

Wat doe je nu?

,,Vanaf 1 oktober voer ik een jaar lang campagne voor een verbod op fossiele reclame; dat is reclame van bedrijven die zich bezighouden met fossiele brandstoffen zoals olie of gas en reclame voor SUV’s en vliegreizen. Die reclames dragen heel direct bij aan het gebruik van meer fossiele brandstoffen en dus aan klimaatverandering. Maar de reclames over duurzame alternatieven van de fossiele industrie laten het ook onterecht lijken alsof die bedrijven al heel goed bezig zijn. Greenwashing heet dat.”

Was je je vorige baan zat?

,,Mijn baan beviel me heel goed! Ik werkte ruim tien jaar bij de rechtspraak, onder meer als webredacteur en communicatieadviseur. Eigenlijk was ik net een halfjaar bezig met een nieuwe functie: griffier, een soort assistent van de rechter. Ik was heel blij met die overstap want het kriebelde al jaren om iets juridisch inhoudelijks te doen en echt in de rechtszaal te werken. Toch belde ik in augustus m’n manager op om te vragen om een ‘klimaatsabbatical’.’’

Waarom nam je toch deze beslissing?

,,Sinds de coronacrisis werd het klimaat voor mij steeds urgenter. Door minder verkeer was de lucht even schoner, maar vervolgens kwamen er geen duurzame oplossingen. Hiervoor was ik al vrijwillige boswachter en redacteur bij een tijdschrift over duurzame thema’s. Eén interview bleef me steeds bij: het gesprek dat ik had met de coördinator van Reclame Fossielvrij. Zij had ooit ook een klimaatsabbatical genomen en haar verhaal gaf mij de inspiratie om deze stap te nemen.’’

Een moeilijke keuze?

,,Natuurlijk vond ik het spannend. Ik ben een vrouw van bijna 40 en het is sowieso al moeilijk om een baan te vinden in deze tijd. Het was een rigoureus besluit: geen werk, geen uitkering. Dat risico neem ik. Als de situatie over 10 jaar alsnog slechter is, kan ik in ieder geval tegen mijn kinderen zeggen dat ik heb gedaan wat ik kon.’’

Was tijdelijk verlof geen oplossing?

,,Mijn werk bij de rechtbank was niet zo goed te combineren met me expliciet uitspreken over dit onderwerp, bijvoorbeeld op social media. Reclame Fossielvrij roept op tot een wettelijk verbod op fossiele reclame, zoals greenwashing. En dan werkte ik zelf voor de rechtbank. Dat kan wringen. Hoewel onbetaald verlof of vrijwilligerswerk naast je betaalde baan voor anderen best wel goed kan werken! Zoals voor mijn man: hij werkt bij de gemeente Amsterdam. Die gemeente heeft de klimaatcrisis uitgeroepen. Voor hem is zijn klimaatactivisme in zijn vrije tijd daarom beter te combineren met zijn baan.’’

Wat betekent dit voor je carrière op de lange termijn?

,,Ik had geen concrete plannen om van griffier naar rechter door te groeien, maar dat idee heb ik met deze stap echt achter me gelaten. Voor rechter ben ik nu te uitgesproken. Wat ik hierna wil doen, weet ik nog niet precies. Misschien zzp'er worden of weer in loondienst, in een baan waar ik mijn activisme wel mee kan combineren.’’

Hoe regel je dit financieel?

,,Met mijn spaargeld kan ik een jaar vooruit. Mijn man en ik zijn de afgelopen jaren al duurzamer gaan leven zodat we financieel minder afhankelijk zijn. Onze hypotheek zit niet aan de max bijvoorbeeld. Daar hebben we destijds bewust voor gekozen, zodat we de vrijheid hadden om bijvoorbeeld minder te gaan werken of naar het buitenland te verhuizen.’’

Heb je tips voor anderen die dit overwegen?

,,Als je de financiële middelen hebt: gewoon doen. Je krijgt nooit spijt als je iets doet waar je hart ligt. Elke dag geeft dit werk me zoveel voldoening. Is het financieel ingewikkelder of vind je opzeggen te spannend? Probeer dan naast je werk iets te doen. Of misschien kun je verlofdagen ervoor inzetten.’’

