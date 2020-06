Sales engineer Veerle (26): ‘Dit werk heeft me vrienden in heel Europa opgeleverd’

Wat doet een...Wie ons banenlandschap bekijkt, ziet bijzondere functies voorbijkomen. Een field service engineer, een lab technician of een assemblagemedewerker: we hebben ze blijkbaar hard nodig, maar waarvoor en waarom? In deze serie vertelt elke week iemand over zijn of haar beroep. Vandaag: Veerle van Gorp (26) is sales engineer bij softwarebedrijf Lightspeed in Amsterdam.

Wat doe je precies?

,,Lightspeed ontwikkelt software voor kassasystemen voor hospitality- en retailbedrijven. Ik bekijk met nieuwe klanten wat hun behoeftes zijn en welk product daarbij past. Ook doe ik productdemonstraties.’’

Demonstraties? Dat kan vanwege corona zeker niet meer ter plekke?

,,Nee, maar dat is geen probleem, want ik deed dat al digitaal, via Zoom. Wat dat betreft waren we al goed voorbereid op de coronamaatregelen. Natuurlijk komen klanten weleens op bezoek en ga ik weleens langs bij hen, maar ik kan in principe alles prima laten zien via de computer. Dat scheelt ook weer reistijd.’’

Wat vind je het leukst aan je werk?

,,Het contact met de klant. Ik heb zelf jaren in de horeca gewerkt en vind het heel leuk om te zien wat voor mooie concepten ondernemers bedenken. Ik kan met mijn werk hen helpen bij de realisatie daarvan. Wat ik ook erg leuk vind aan werken bij dit bedrijf is dat het zo internationaal is. We hebben hier in Amsterdam nauw contact met teams in heel Europa, van Londen tot Parijs, en het hoofdkantoor in Canada. Ik heb zo contacten en vriendschappen opgebouwd overal ter wereld. Als ik ergens op vakantie ben, bel ik vaak een collega ter plekke om even koffie te drinken en bij te kletsen.’’

Collega’s over de hele wereld, is dat niet lastiger dan als iedereen ‘gewoon’ bij elkaar op kantoor zit?

,,Nee, dat valt wel mee. Maar je hebt weleens te maken met cultuurverschillen. Zo zijn de Amerikaanse collega’s superenthousiast, dat zit ook in de werkcultuur daar. Die doen het liefst een bedrijfs-yell in de online vergadering. Dat was voor ons even wennen, maar aan de andere kant kan je ook weer veel leren van de verschillen. Dat zij zo trots zijn op het bedrijf en er zo voor gaan, werkt ook wel aanstekelijk.’’

Hoe ben je sales engineer geworden?

,,Ik heb commerciële economie gestudeerd. Lightspeed en deze functie kwamen toevallig op mijn pad, en het werk bleek heel goed bij me te passen. Door mijn achtergrond in de horeca kan ik me goed inleven in wat klanten verlangen van de software.’’

Welke eigenschappen moet je in huis hebben om een goede sales engineer te zijn?

,,Je moet oplossingsgericht kunnen denken en goed kunnen communiceren: Een echte teamspeler zijn. Het is ook belangrijk dat je zelfstandig kan werken en verantwoordelijkheid durft te nemen voor je eigen werk. Je moet niet verwachten dat je aan de hand meegenomen wordt maar vooral zelf initiatief nemen. Een relevante studie is fijn, maar bij dit bedrijf niet noodzakelijk. Hier wordt vooral gekeken naar je competenties en persoonlijkheid en hoe dat in de organisatie zou passen.’’

Hoe is de sfeer op je werkplek?

,,Helaas werken we door corona nu allemaal thuis, dat vind ik wel jammer. We zijn van ons team ‘maar’ met z’n vieren op het kantoor in Amsterdam maar ik vind het altijd fijn om iemand in de buurt te hebben om even mee te sparren. Ik mis ook de grapjes en de gesprekken bij de koffieautomaat. Videovergaderen deden we al veel, en nu met corona nog meer, dus we houden wel contact. Ook al zitten veel collega’s ver weg in andere landen, het voelt toch echt alsof we allemaal een team zijn. En ik vind het fijn dat het een hele platte organisatie is. Ik zou contact op kunnen nemen met de ceo in Canada, via Slack of de telefoon. Ook al is hij de baas, hij is voor alle werknemers te bereiken. Als je een goed idee hebt waarmee je het bedrijf kan helpen, dan maken ze op het hoofdkantoor tijd voor je.’’

Hoe zie je de toekomst voor je?

,,Ik heb het super naar mijn zin in deze functie, dus ik blijf nog wel even hangen hier. De komende jaren zie ik zeker genoeg uitdagingen om mezelf mee te vermaken. Maar later wil ik wel verder groeien. Ik denk ik wel wat meer de kant van product marketing op zou willen: met bestaande klanten werken en aan de hand van hun feedback bepalen hoe producten er het beste uit kunnen zien en wat eraan verbeterd kan worden. Mocht dat in de toekomst een optie voor me zijn, dan zou ik dat heel leuk vinden.’’

