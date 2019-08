Secretaresse Anje (46) krijgt thuis 350 telefoontjes per dag

Het is zomervakantie en de grote uittocht is begonnen, maar niet voor iedereen. Sommige mensen blijven thuis, juist om te zorgen dat jij met een gerust hart op vakantie kunt. In deze serie vertellen ze over hun werk. Vandaag: Anje Belterman, secretaresse voor tijdens de vakantie.

Tijdens de zomervakantie is het bij sommige bedrijven uitgestorven. Op een enkele, ‘ongelukkige’ werknemer na, is iedereen de deur uit. Dat betekent echter niet dat de telefoontjes uitblijven. Wie is in zo’n geval het aanspreekpunt? Diverse bedrijven schakelen een freelance-secretaresse in.

De 46-jarige Anje Belterman heeft een eigen telefoon- en secretariaatsservice aan huis: Management Support Tilburg. In deze periode zit zij zes dagen per week, van acht tot zes, met een headset op – klaar om doorgeschakelde telefoontjes aan te nemen. Per dag zijn dat zo’n 350 belletjes.

Alleen in zomer

De secretaresse was tot vijf jaar geleden in dienst bij een grote organisatie, toen zij besloot voor zichzelf te beginnen. ,,Toen ik eenmaal klanten kreeg, kwam als snel de vraag; kun jij ook niet telefoontjes aannemen tijdens de vakantie? Ik heb het hele jaar door vaste klanten, maar er zijn ook bedrijven die alleen in de zomer mijn hulp inschakelen. Op dit moment neem ik de telefoon op voor ongeveer zestien extra bedrijven: van een makelaarskantoor tot een fysiotherapeut en een zorginstelling.’’

Quote Onze realiteit is dat we vanaf juli zo’n zes tot tien weken aan het werk zijn

Inmiddels heeft Anje hulptroepen in de vorm van drie werknemers. Zeker in deze periode is dat hard nodig. ,,Onze realiteit is dat we vanaf juli zo’n zes tot tien weken aan het werk zijn. Al willen de mensen hier natuurlijk ook even weg. Aan medewerkers die niet gebonden zijn aan de schoolvakanties vraag ik of ze willen doorwerken.’’

Moeder

Zelf voelt de ondernemer zich soms schuldig. ,,Ik ben moeder van drie kinderen, die in deze periode vrij zijn. Soms voelt het alsof ik me in een soort spagaat bevind. Ik wil graag leuke dingen doen, maar ik moet ook werken. Voor mij blijft alleen de zondag over om iets te doen. Daarentegen zitten mijn kinderen wel in de puberleeftijd, dus ze hoeven niet 24-7 met hun moeder op te trekken.’’



Het werk is lichamelijk niet zwaar. Al moet de secretaresse wel ‘rekken en strekken’, na een dag zitten. Ook ligt er bij Anje thuis een verzameling aan waterflesjes en keelsnoepjes. Geestelijk is het soms wel even schakelen. ,,Je spreekt zoveel mensen op één dag. De één wil een afspraak voor een bezoek aan huis plannen, terwijl de ander zich – enigszins emotioneel – afvraagt waar de thuiszorg blijft. Het is bij dit werk belangrijk dat je iedere beller het gevoel geeft dat hij meetelt.’’

Dan is er nog het aspect van ‘terugkoppelen’. ,,Als wij denken dat er iets belangrijks speelt, gaan we storen. Al zit iemand op Bali of in Amerika. Dat is een overweging die je maakt op basis van de gesprekken met je opdrachtgever. Je hebt ook veel terugkoppeling, omdat je gewoon niet alles weet. Dat is minder leuk aan dit werk. Soms houden opdrachtgevers zich niet aan de afspraken en laten ze het werk ook echt helemaal ‘los’. Dan kan het wel eens voorkomen dat een persoon vier keer belt, die zich afvraagt waar – bijvoorbeeld – zijn bestelling blijft. Dat weet ik ook niet altijd.’’

1,50 euro per telefoontje

Het is geen vetpot, maar Anje kan heel goed rondkomen van haar werk. Voor vakantieklanten hanteert ze per dag een tarief van 10 euro. Daar komt 1,50 euro per telefoontje en 1,75 euro per doorverbonden telefoontje bij. Anje ploetert nog een aantal weken door. ,,Daarna gaan we in het najaar met het gezin op vakantie.’’

