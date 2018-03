Sexy geklede collega's nemen we vaak niet serieus

Alhoewel het onderzoek rept over 'werkende Nederlanders', zal het vooral over vrouwelijke collega's gaan. ,,Te korte rokken, te diepe splitten, te diepe decolletés zijn de valkuilen voor vrouwen”, ervaart Yvonne van der Kroft van adviesbureau Etiquette à la carte . ,,Mannen kunnen zich niet zozeer té uitdagend kleden, maar kunnen wel ongepast gekleed gaan. Een te strakke spijkerbroek bijvoorbeeld, of een laag uitgesneden t-shirt.” Wat is wel veilig volgens Van der Kroft? ,,Een blouse met een jasje en een broek of rok tot op de knie. Niet te veel sieraden, make-up en parfum, dan kan er weinig misgaan.”

Bedrijfscultuur

Maar, je moet je daarvoor wel altijd even verdiepen in de bedrijfscultuur. ,,In Nederland zijn we wat losser in de omgang, maar we werken ook steeds vaker met buitenlandse bedrijven en andere culturen”, zegt Van der Kroft. Maar ook in Nederland kan het misgaan: ga je strak in pak naar een meeting met een groep automonteurs of in een Chanel-pakje naar een overleg in de sportschool, dan kan dat ook averechts werken. ,,Je kunt zelfs strak in pak de plank misslaan”, aldus de etiquette-expert.