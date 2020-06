Sinds corona meer behoefte aan loopbaancoaching: ‘Er vallen meer ontslagen’

Steeds meer Nederlanders maken gebruik van een coach. Door de komst van het coronavirus verschuift de behoefte: in eerste instantie was er veel hulp nodig bij stress en burn-outklachten, nu hebben veel mensen behoefte aan loopbaancoaching.

Coachings-bureau GortCoaching doet jaarlijks onderzoek naar de trends op het gebied van coaching en begeleiding van hun klanten. ,,Maandelijks krijgen we rond de vierhonderd nieuwe aanmeldingen. Daar kunnen we heel veel cijfers uithalen”, aldus arbeidspsycholoog Tosca Gort. Voor het laatste trendrapport is gebruik gemaakt van de laatste 3000 klanten. Het merendeel is vrouw (65 procent) en tussen de 25 en 34 jaar oud (ruim 30 procent).

De belangrijkste trend de afgelopen jaren? ,,Steeds meer mensen hebben een coach. Een kwart van de Nederlandse mensen is in aanraking geweest met een coach en dit percentage stijgt. Tien jaar geleden had niemand er een, nu is het gemeengoed”, ziet Gort. Die ontwikkeling zie je in alle hoogontwikkelde maatschappijen, stelt ze. ,,Als alle basisvoorzieningen als werk, woning en eten op orde zijn, gaan mensen kijken naar hun persoonlijke ontwikkeling. Het is een kenmerk van een hoogontwikkelde maatschappij.”

Quote Mensen komen er nu achter dat ze hun baan niet leuk vinden en willen iets anders gaan doen Tosca Gort

Corona

In het trendrapport heeft GortCoaching - op de valreep - ook de invloed van corona nog mee kunnen nemen. ,,In eerste instantie zagen we dat het aantal aanvragen bij ons bureau met tachtig procent terugliep, maar dat nam langzaam weer toe. We kregen meer aanvragen naar aanleiding van stress en burn-outs. Ook waren er mensen die angstig werden en in het gevoel van onrust een voedingsbodem zagen om zichzelf te willen herontdekken. Ze komen er bijvoorbeeld achter dat ze hun baan niet leuk vinden en willen iets anders gaan doen. Dan komen ze vaak terecht bij een coach”, aldus Gort.

Toch verwacht ze dat het aantal mensen die zich met stressklachten zullen melden de komende tijd weer zal afnemen. ,,Er gaan waarschijnlijk veel mensen ontslagen worden. Ik denk dat de vraag gaat verschuiven naar loopbaancoaching”, zegt Gort, die dit weekend al veel aanvragen binnenkreeg over dit onderwerp. ,,We proberen er altijd voor te zorgen dat mensen terecht komen in een sector die ze leuk vinden, maar waar het ook zin heeft om te solliciteren.”

Teamcoaching

Als de situatie het weer toelaat en er weer bijeenkomsten georganiseerd mogen worden voor grotere groepen, verwacht Gort ook een toename in team-coaching. ,,Wat ik nu zie is dat bedrijven met een zwakke cultuur het heel erg zwaar hebben. De arbeidsproductiviteit ligt laag en mensen zijn niet betrokken bij het bedrijf. Daar betalen ze nu de prijs voor doordat mensen bijvoorbeeld niet meer willen werken of niet meer komen.”