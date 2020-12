Snoozen tot vijf voor negen en in pyjama achter de laptop: thuiswerkers laten discipline varen

Thuiswerken brengt voor veel werknemers uitdagingen met zich mee. Niet naar kantoor, collega’s alleen via een scherm zien en overlast van huisgenoten. Maar het levert ook een hoop voordelen op. We kunnen eindelijk in onze pyjama aan het werk. Sommigen zitten zelfs het liefst helemaal zonder kleding achter de laptop.

Dat blijkt uit onderzoek van Kaspersky, een internationaal cybersecuritybedrijf. Het ondervroeg 8000 mkb-werknemers wereldwijd, onder meer uit Brazilië, China, Italië, Maleisië, Zuid-Afrika, Rusland en Nederland.

Elk jaar vraagt het bedrijf aan consumenten hoe ze kijken naar hun digitale privacy, ook op het gebied van werk. Een aantal vragen ging dit jaar natuurlijk over thuiswerken. Zo werd gevraagd naar de thuiswerk-‘guilty pleasures’ van de respondenten en welke ze het liefst willen behouden.

Comfortabel

Bijna de helft van de respondenten gaf aan dat ze het werken in comfortabele kleding een erg groot voordeel vinden van thuiswerken. Ze willen dit het liefst blijven doen. Sommigen werken zelfs het liefst zonder kleding: 10 procent gaf aan graag naakt voor het scherm te zitten. Voor de Nederlandse thuiswerkers uit het onderzoek ligt dit percentage iets lager: 5 procent doet dit het liefst.

Dat sommige thuiswerkers een meer relaxte houding aannemen sinds ze niet meer naar kantoor hoeven, snapt Kaspersky-consumentenmarketingbaas Marina Titova wel. ,,Hoewel het thuiswerken ons eerst stress opleverde, heeft de meerderheid zich aangepast en zien ze de voordelen ervan in. En ja, sommige thuiswerkers maken er gebruik van door naakt of in comfortabele kleding te werken.”

Appearances

Ook bedrijfspsycholoog Ellen Huijsmans vindt het een logisch gevolg en noemt thuiswerken een verademing voor mensen die normaal gesproken druk voelen om er goed uit te zien. ,,In onze prestatiegerichte samenleving gaat het naar mijn idee veel en vaak over keeping up appearances. Je moet er fit, goed gekleed uitzien, haar in de plooi, fris gewassen, open, vriendelijk, aardig en perfect. We steken elkaar daar lekker mee aan.”

We lijken daarom gretig gebruik te maken van de voordelen van het thuiswerken. ,,We kunnen de teugels wat meer later vieren en met je joggingbroek op de bank werken is wel zo comfortabel. En als je collega’s alleen online ziet, kan je nog best met een slaperig hoofd en je bakje muesli achter je laptop verschijnen.”

Douchen

Het onderzoek laat trouwens ook zien dat we graag wat langer slapen sinds we niet meer op locatie werken. 36 procent van de respondenten wereldwijd staat graag 5 minuten vóór de werkdag begint op. Van de Nederlandse respondenten kruiste 31 procent dit aan als guilty pleasure.

Het minder hoeven douchen wordt door 8 procent van de thuiswerkers uit het onderzoek ook gezien als een groot voordeel, Nederlanders scoren met 10 procent hierop iets hoger. Titova: ,,Je hoeft je minder voor te bereiden en dat betekent voor sommige mensen minder douchen en minder vaak je haar wassen.”

Of we het douchen overslaan of in onze joggingbroek aan het werk gaan, heeft volgens Titova niet te maken met dat het ons niet uitmaakt hoe onze collega’s ons aantreffen voor de camera. ,,We gaan meer in de relaxmodus als we de camera uit hebben staan. We kunnen er nu zelf voor kiezen of iemand ons ziet of niet.”

Hackers

Titova waarschuwt thuiswerkers die de camera aan laten staan tijdens het werk en er relaxt bij gaan zitten. Je weet nooit wie er meekijkt. ,,Als we series streamen en internet voor entertainment gebruiken, zijn we wel goed voorbereid op de gevaren, maar voor het thuiswerken veel minder. Je microfoon of camera kan gehackt worden.” Een tip van het bedrijf: plak als je naakt wil werken iets over je webcam of installeer een beveiligingssysteem dat hackers tegenhoudt.

Werkmodus

De balans opmakend, benadrukt Huijsmans dat het inderdaad lekker is om je niet meer druk te hoeven maken over welke outfit je aantrekt en óf je een outfit aantrekt.

Maar er is ook een keerzijde. ,,Zoals het spreekwoord mooi zegt: kleren maken de man en vrouw. Het is wel handig om de werkmodus aan te zetten en je toch echt aan te kleden voor je werkdag. En nee, die onmogelijke hakken hoeven echt niet meer, of die te strakke stropdas. Comfy gekleed mag ook zeker, maar fris gewassen voel je je ook frisser, zowel fysiek als mentaal.”

