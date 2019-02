‘Sommige maanden scheelt het wel 1000 euro met wat ik vroeger verdiende’

Video Zo is sollicite­ren de afgelopen tien jaar veranderd

14 februari Solliciteren is anders dan het is geweest. Tien jaar jaar geleden had je genoeg aan een papieren cv en brief, nu komt er meer bij kijken. Sollicitatietrainer en -coach Tomas de Graaf legt uit wat er echt veranderd is in het solliciteren en hoe je slimmer een baan kunt vinden.