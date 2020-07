Speciaal datingplatform moet ondernemers aan partner gaan helpen

Er is een nieuw online datingplatform speciaal voor ondernemers: ‘BizzKiss’. Volgens initiatiefnemer Emile van Veen een broodnodige zaak, want uit cijfers blijkt dat ondernemers meer moeite hebben met het vinden van een geschikte partner. Ook zien ze hun relaties vaker stranden dan mensen die in loondienst werken. BizzKiss is gisteren gelanceerd.

BizzKiss haalt een CBS-onderzoek onder 2600 ondernemers aan waaruit blijkt dat 28 procent van de ondervraagde ondernemers alleenstaand was, ruim een kwart méér dan het landelijke gemiddelde van 22 procent. Van de vrouwelijke deelnemers is zelfs 33 procent single. Een ruime meerderheid van 57 procent denkt dat ondernemers meer moeite hebben om een relatie in stand te houden dan niet-ondernemers. Bijna de helft (47 procent) heeft wel eens een relatie zien mislukken door hun ondernemerschap.

Maar liefst 96 procent van de ondervraagden is van mening dat ondernemers een wezenlijk andere mentaliteit hebben en zich over heel andere dingen zorgen maken dan niet-ondernemers. 62 procent van de ondervraagden heeft wel eens een vriendschap verloren of zien verwateren door de focus op hun bedrijf.

Uitdaging

De cijfers van het CBS laten misschien wel zien dat een datingsite voor ondernemers een oplossing kan bieden voor het relatieleed binnen deze groep. Sinds maandag is dat er. Oprichter Emile van Veen vertelt aan De Ondernemer: ,,De uitdaging begint al bij het ontmoeten van een potentiële partner. Ondernemers hebben het druk en maken doorgaans lange dagen. Dan hebben ze veelal geen energie meer om nog eens naar de kroeg te gaan, of hun hoofd staat er niet naar. En ook bij een eerste kennismaking merken ze vaak al direct dat zij een andere belevingswereld hebben.’’

Mindset

Het nieuwe datingplatform heet BizzKiss en is niet alleen bijzonder vanwege de doelgroep waarvoor het bedoeld is, maar vooral door de wijze waarop leden geregistreerd worden. Van iedere aanmelding worden de KVK-gegevens gecontroleerd en alleen mensen die daadwerkelijk ondernemer zijn worden toegelaten. Ook wordt bepaalde informatie ‘vastgezet’ op de profielen, zoals leeftijd, aard van het bedrijf en hoe lang iemand al ondernemer is. Dat is wezenlijk anders dan praktisch iedere andere datingsite, waar mensen doorgaans alle vrijheid hebben bij het samenstellen van een profiel.

Verder zijn er matchingsmogelijkheden op ondernemerseigenschappen die veel verder gaan dan de standaardcriteria zoals leeftijd, woonplaats, hobby’s, haarkleur en lengte. Van Veen: ,,Er zijn sites voor hoger opgeleiden, bepaalde geloofsovertuigingen en zelfs voor mensen die van paarden houden. Ondernemen is veel meer een mindset en een way of life dan de meeste mensen denken. En juist voor deze hele grote doelgroep van zo’n 1,2 miljoen mensen, die ook nog eens een ‘handicap’ heeft als het om daten en relaties gaat, was er helemaal niets.’'

Vrouwen

Vrouwen maken 35 procent uit van de fulltime ondernemers, als het gaat om parttime ondernemers is dit 46 procent. Sinds 2016 is de meerderheid van de starters in die categorie zelfs vrouw. Uit het onderzoek blijkt dat vrouwen over het algemeen hun ondernemerschap als een grotere ballast ervaren bij het vinden en houden van een relatie dan mannen. Van Veen verwacht dan een ook min of meer evenredige vertegenwoordiging van mannen en vrouwen op het platform.

