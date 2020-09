Stewardess Inge weet niet of ze straks nog werk heeft en verkoopt nu koffie in het park

Door corona is het onzeker voor Inge de Vries (46) of ze als stewardess bij KLM kan blijven. Daarom begint ze alvast met plan B: een koffiekar.

Toen in maart het aantal vluchten snel terugliep, werd het De Vries duidelijk dat het ook gevolgen voor haar baan zou kunnen hebben. Toen ze op Facebook een Amerikaanse koffiekar te koop zag, aarzelde ze geen moment.

Koffie verkopen op straat, dat is even heel wat anders.

,,Door de coronacrisis staan veel banen op het spel, ook bij KLM. Er zijn minder vluchten, we moeten inkrimpen en ik dacht: ik heb helemaal geen plan B. Rond diezelfde tijd zag ik een koffiekar te koop staan. Uit nieuwsgierigheid nam ik een kijkje en plaatste een bod. Ik werk parttime bij KLM, dus ik heb de tijd om dit er alvast naast te doen.”

Klinkt impulsief.

,,Ik zag het en het begon te kriebelen. Op vrijdag heb ik de kar bekeken, en diezelfde avond deed ik een bod. Zondag heb ik ‘m gekocht. Ik heb zoveel afslagen gemist in mijn leven, ik dacht: ik ga ervoor.”

En nu staat u in het Rembrandtpark in Amsterdam?

,,Ja, en ik heb ook bij de Sloterplas gestaan. Ik ben inmiddels drie keer op pad geweest, en ik krijg langzaam de juiste feeling. Ik verkoop koffie en thee, zelfgemaakte limonade, bubble tea – heel hip onder jongeren – American cookies, ­bananenbrood en croissantjes.”

Volledig scherm De koffiekar van Inge de Vries. © Tom Grosfeld

Straks gaat u dit nog leuker vinden dan vliegen.

,,Haha, ik heb altijd gedacht dat ik mijn hele leven zou blijven vliegen. En nog steeds, ik vind dat het allerleukste om te doen. Maar dit past me ook. Ik heb tot mijn 29ste in de horeca gewerkt, dus de basis is er. Het is heel spannend, ineens heb ik een eigen bedrijf. Maar ik krijg er onwijs veel energie van.”

Hoe nu verder?

,,Het wordt nog een zoektocht naar de juiste locaties. Ik denk straks in de herfstmaanden ergens langs een fietspad of in een park, in de ochtend, met lekkere, warme koffie. En het zou leuk zijn om als een soort foodtruck op bijvoorbeeld bruiloften, feesten en markten te staan, als dat allemaal weer op gang komt.”

En als het niet werkt?

,,Dan verkoop ik de boel weer. Ik heb niet echt hoge vaste lasten, het is het proberen waard.”

