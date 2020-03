Storingsmonteur Johan (28): ‘Ik had nooit verwacht dat ik zoveel zou verdienen’

Blij mee?

,,Ik had zelf nooit verwacht dat ik zoveel zou verdienen. Ik had ook nooit verwacht dat ik zzp’er zou worden. Ik heb een mbo-sportopleiding gedaan, maar daar verdien je niet zoveel mee. En ik wil wel een goed inkomen hebben om mijn toekomstige gezin te onderhouden. Tegenwoordig wordt alles duurder en ik wil geen zorgen voor de toekomst hebben. Daarnaast vind ik het superleuk werk. Je kan mensen heel blij maken door hun internet of tv aan te sluiten.”



Waarom ben je zzp’er geworden?

,,Begin 2019 was niet zo leuk. Ik verloor mijn baan en mijn relatie ging uit. We woonden samen en nu stond ik er alleen voor. Ook financieel. Ik kreeg een uitkering van 1500 euro en daarvoor verdiende ik 2300 euro, dus toen moest ik wel m’n spaarpot stukslaan. Hoe ga ik alles betalen, dacht ik. Ik begon steeds slechter in mijn vel te zitten. Via een vacaturesite kwam ik dit werk tegen. Doordat ik zzp’er ben geworden kreeg ik weer de regie over mijn eigen leven. Nu ben ik verantwoordelijk voor mezelf. Dat voelt heel goed.”



En wat als je ziek wordt?

,,Ik zet daar geld voor opzij. En gelukkig ben ik nooit lang ziek. Waar ik me wel zorgen om maak is het coronavirus. Ik kom wel bij mensen thuis. Daarom geef ik ook geen handen meer.”



Ga je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

,,Nee. Ik zet het geld liever zelf apart. Ik ben wel benieuwd naar de verplichte verzekering, daar ga ik het nog over hebben met mijn accountant. Mijn pensioen ga ik ook later uitzoeken. Ik ben afgelopen zomer begonnen, dus ik wilde eerst mijn klussen op de rit hebben.”



Onderhandel je met je opdrachtgever over je tarief?

,,Nee. De tarieven staan vast. Een vriend van me die ook als zzp’er hetzelfde werk deed vertelde me zijn inkomen toen ik begon. Ik dacht: dit is mijn redding. En dat was het ook. Door het werk kreeg ik weer een dagritme. Eerst was het vijf weken een opleiding volgen en ging ik van alle vrije tijd van de wereld naar veel leren en serieus zijn. Dat was heel goed voor mij. Na twee maanden zat ik eindelijk weer eens lekker in m’n vel. Dit werk heeft me heel veel positiviteit gebracht. Ik werd weer mens.”