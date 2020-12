Studenten zoeken en zoeken naar stageplek, maar kunnen nergens terecht

De afgelopen maanden klopten honderden studenten (van mbo tot en met universiteit) bij het Meldpunt Stageproblemen aan. Sommige verstuurden tientallen sollicitatiebrieven, maar werden overal afgewezen. ,,Bedrijven zeggen dat het lastig is door corona. Er is minder werk of ze moeten meer energie steken in de begeleiding van stagiaires", verklaart Susanne Witteveen van CNV Vakmensen.