Supermarkten tevreden over klanten die (bijna) allemaal mondkapje dragen

Gewenning

In december kwam een aantal incidenten naar buiten. Zo was de mondkapjesplicht aanleiding voor een vechtpartij tussen twee klanten in een supermarkt in Eindhoven. In Tilburg spuugde een klant een agent in het gezicht nadat hij eerder had geweigerd een mondmasker te dragen. Meest in het oog springende incident vond vorige maand plaats in een filiaal van supermarkt Vomar in Den Helder. Een klant die weigerde een mondkapje te dragen werd door een bewaker aan zijn benen de zaak uitgesleept.